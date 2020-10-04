ميزة جديدة تتيح لمستخدمي واتساب وقف الدردشة نهائيًا

وكالات (صدى):
كشفت تقارير تقنية، اليوم الأحد، أن تطبيق «واتساب» سيسمح في الفترة المقبلة للمستخدمين بكتمان دردشة جهة الاتصال أو المحادثات الجماعية إلى أبد، مع إتاحة خيار إغلاق الدردشة لمدة عام كامل.
ويستطيع المستخدمون في الوقت الحالي، كتمان المحادثات مع أي شخص لمدة 8 ساعات، أو أسبوع واحد، أو عام كامل، فيما يعمل واتساب على تطوير خيار كتمان الدردشة إلى أجل غير مسمى.
وسيكون خيار كتمان الدردشة لدى جهات الاتصال إلى الأبد (بدلاً من عام كامل)، متاحاً للمستخدمين مع طرح الإصدار رقم (2.20.201.10) من التطبيق، وفي البداية، لن يتمكن من الاستفادة من هذا الخيار الجديد سوى المستخدمين الذين اشتركوا أول الأمر في النسخة التجريبية من البرنامج.