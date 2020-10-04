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وظائف شاغرة في شركة بندة للتجزئة

Time منذ 20 دقيقة
Views 1323
وظائف شاغرة في شركة بندة للتجزئة

فاطمة المالكي (صدى):
أتاحت شركة بندة للتجزئة، عدد من الوظائف الإدارية والتقنية الشاغرة بجدة، موضحة أن الوظائف بالمسميات الآتية "مدير تطوير البرمجيات، منسق إداري".

واشترطت الشركة، أن يكون المتقدم على وظيفة "مدير تطوير البرمجيات"، حاصل على الماجستير أو البكالورويوس في هندسة الحاسب، ولديه خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

كما اشترطت في المتقدم على وظيفة "منسق إداري"، أن يكون حاصل على درجة الدبلوم، ولديه خبرة عملية لا تقل عن سنتين، ويجيد استخدام الحاسب الآلي .

وأشارت إلى أن التقديم بدء اليوم الأحد وينتهي عند الاكتفاء من العدد المطلوب، وذلك عبر الرابط التالي هنــــــــــا.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو معن
عادي الأمر وخليك بس
شرحبيل
المخرج عاوز كذا... انت عارف من المخرج مايحتاج اتكلم
عبدالباري
كلام صحيح.. النصر جاي للبطولة وشايف نفسه فوق كل الاندية.. بعد ماتم شطب نتائج الزعيم السعودي.. والمصيبة لعيبته يقولون موعدنا النهائي.. لدرجة الاسغراب وكأن هناك شيء يدور في الخفاء..
ابو محمد
معه حق المدرب فيتوريا ماعنده سالفه ليش يلعب بالعرضيات العالية مع دفاع يتميز بالطول والتنظيم المنظبط. وعوض خميس للأسف لم يلعب بعقلية اللاعب المحترف. (يلعب على صفارة الحكم) لايوجد فكر كروي محترف لا في المدرب ولا اللاعبين ولا قوة في الإدارة. الرمز لم يوجد من يحل مكانه إلى الآن رحمك الله ياعبدالرحمن بن سعود.
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله

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