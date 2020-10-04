وظائف شاغرة في شركة بندة للتجزئة

فاطمة المالكي (صدى):
أتاحت شركة بندة للتجزئة، عدد من الوظائف الإدارية والتقنية الشاغرة بجدة، موضحة أن الوظائف بالمسميات الآتية "مدير تطوير البرمجيات، منسق إداري".
واشترطت الشركة، أن يكون المتقدم على وظيفة "مدير تطوير البرمجيات"، حاصل على الماجستير أو البكالورويوس في هندسة الحاسب، ولديه خبرة لا تقل عن 5 سنوات.
كما اشترطت في المتقدم على وظيفة "منسق إداري"، أن يكون حاصل على درجة الدبلوم، ولديه خبرة عملية لا تقل عن سنتين، ويجيد استخدام الحاسب الآلي .
وأشارت إلى أن التقديم بدء اليوم الأحد وينتهي عند الاكتفاء من العدد المطلوب، وذلك عبر الرابط التالي هنــــــــــا.