موعد ختام منافسات مباريات دوري المحترفين

ماجد محمد (صدى):
حددت لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين، بشكل مبدئي شهر مايو 2021 موعدا لختام منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021 - 2020.
وأوضحت تقارير صحافية، أنه من المقرر أن ينطلق الموسم الجديد في السابع عشر من اكتوبر الجاري، فيما هناك محاولات لموافقة جهات عليا على إجراء المباريات في العشر الأواخر من رمضان بشكل استثنائي، بسبب ضغط الموسم المقبل من الروزنامة المحلية، ومشاركات الأندية خارجيًّا، إضافة إلى مباريات ومعسكرات المنتخب الوطني.
وتنتظر لجنة المسابقات إعلان الاتحاد الآسيوي طريقة خوض منافسات دوري أبطال آسيا والتصفيات الآسيوية للمنتخبات، التي قد تكون بنظام التجمُّع في دولة واحدة، ليتم بعدها جدولة الدور الثاني من دوري المحترفين، و دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.