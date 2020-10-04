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موعد ختام منافسات مباريات دوري المحترفين

Time منذ 29 دقيقة
Views 1381
موعد ختام منافسات مباريات دوري المحترفين

ماجد محمد (صدى):
حددت لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين، بشكل مبدئي شهر مايو 2021 موعدا لختام منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021 - 2020.

وأوضحت تقارير صحافية، أنه من المقرر أن ينطلق الموسم الجديد في السابع عشر من اكتوبر الجاري، فيما هناك محاولات لموافقة جهات عليا على إجراء المباريات في العشر الأواخر من رمضان بشكل استثنائي، بسبب ضغط الموسم المقبل من الروزنامة المحلية، ومشاركات الأندية خارجيًّا، إضافة إلى مباريات ومعسكرات المنتخب الوطني.

وتنتظر لجنة المسابقات إعلان الاتحاد الآسيوي طريقة خوض منافسات دوري أبطال آسيا والتصفيات الآسيوية للمنتخبات، التي قد تكون بنظام التجمُّع في دولة واحدة، ليتم بعدها جدولة الدور الثاني من دوري المحترفين، و دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو معن
عادي الأمر وخليك بس
شرحبيل
المخرج عاوز كذا... انت عارف من المخرج مايحتاج اتكلم
عبدالباري
كلام صحيح.. النصر جاي للبطولة وشايف نفسه فوق كل الاندية.. بعد ماتم شطب نتائج الزعيم السعودي.. والمصيبة لعيبته يقولون موعدنا النهائي.. لدرجة الاسغراب وكأن هناك شيء يدور في الخفاء..
ابو محمد
معه حق المدرب فيتوريا ماعنده سالفه ليش يلعب بالعرضيات العالية مع دفاع يتميز بالطول والتنظيم المنظبط. وعوض خميس للأسف لم يلعب بعقلية اللاعب المحترف. (يلعب على صفارة الحكم) لايوجد فكر كروي محترف لا في المدرب ولا اللاعبين ولا قوة في الإدارة. الرمز لم يوجد من يحل مكانه إلى الآن رحمك الله ياعبدالرحمن بن سعود.
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله

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