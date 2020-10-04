السجن لمواطن تطاول على الداعية أحمد الحواشي

الرياض (صدى):
أصدرت المحكمة الجزائية في الرياض، حكمًا نهائيًا ضد مواطن تطاول على الداعية أحمد الحواشي، إذ قضت المحكمة بسجن وإغلاق حساب المواطن بموقع "تويتر" .
وعزرت المحكمة المواطن بالسجن 15 يومًا وإغلاق الحساب لمدة عامين، بتهم الافتئات على ولي الأمر دون مسوغ شرعي أو نظامي يخوله بالحكم على الأشخاص، بالإضافة إلى مخالفة نظام الجرائم المعلوماتية، وفقًا لـ"عكاظ".
وكانت محكمة الاستثناف قد رفضت مبررات المتهم التي دفع بها ضد الحكم الأولي، وهي أن الذي دفعه لذلك هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، زاعمًا أن "الحواشي" صاحب بدعة وضلال.