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السجن لمواطن تطاول على الداعية أحمد الحواشي

Time منذ 24 دقيقة
Views 1500
السجن لمواطن تطاول على الداعية أحمد الحواشي

الرياض (صدى):
أصدرت المحكمة الجزائية في الرياض، حكمًا نهائيًا ضد مواطن تطاول على الداعية أحمد الحواشي، إذ قضت المحكمة بسجن وإغلاق حساب المواطن بموقع "تويتر" .

وعزرت المحكمة المواطن بالسجن 15 يومًا وإغلاق الحساب لمدة عامين، بتهم الافتئات على ولي الأمر دون مسوغ شرعي أو نظامي يخوله بالحكم على الأشخاص، بالإضافة إلى مخالفة نظام الجرائم المعلوماتية، وفقًا لـ"عكاظ".

وكانت محكمة الاستثناف قد رفضت مبررات المتهم التي دفع بها ضد الحكم الأولي، وهي أن الذي دفعه لذلك هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، زاعمًا أن "الحواشي" صاحب بدعة وضلال.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو معن
عادي الأمر وخليك بس
شرحبيل
المخرج عاوز كذا... انت عارف من المخرج مايحتاج اتكلم
عبدالباري
كلام صحيح.. النصر جاي للبطولة وشايف نفسه فوق كل الاندية.. بعد ماتم شطب نتائج الزعيم السعودي.. والمصيبة لعيبته يقولون موعدنا النهائي.. لدرجة الاسغراب وكأن هناك شيء يدور في الخفاء..
ابو محمد
معه حق المدرب فيتوريا ماعنده سالفه ليش يلعب بالعرضيات العالية مع دفاع يتميز بالطول والتنظيم المنظبط. وعوض خميس للأسف لم يلعب بعقلية اللاعب المحترف. (يلعب على صفارة الحكم) لايوجد فكر كروي محترف لا في المدرب ولا اللاعبين ولا قوة في الإدارة. الرمز لم يوجد من يحل مكانه إلى الآن رحمك الله ياعبدالرحمن بن سعود.
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله

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