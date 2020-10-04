أذربيجان تعلن إصابة رئيس جمهورية "قرة باغ" بإصابات خطيرة

باكو (صدى):
أصيب رئيس جمهورية قره باغ" أرتساخ" المعلنة من جانب واحد، أرايك هاروتيونيان، بجروح بالغة بحسب ما جاء على لسان مساعد رئيس أذربيجان، حكمت حاجييف، اليوم الأحد.
وقال حاجييف، أثناء موجز صحفي عقده اليوم الأحد، بأن هاروتيونيان تعرض لجروح بليغة جراء غارة دقيقة شنها الجيش الأذربيجاني، حيث خاطب رئيس جمهورية قرغ باغ المعلنة من جانب واحد بالقول: “اختبئت في المخبأ، لكن جيش أذربيجان عثر عليك هناك أيضا”، حيث انتقد إرمينيا ووصفها بـ" دولة إرهابية" مشيرا إلى أن بلاده لن تترك بدون رد أي هجمات على أراضيها.
ويأتي ذلك على خلفية إعلان هاروتيونيان في وقت سابق من اليوم عن شن قوات جمهورية قره باغ المعلنة من جانب واحد غارات صاروخية على مدينة كنجه (ثاني أكبر مدن أذربيجان)، مهددا باستهداف مواقع عسكرية في مدن كبرى بعمق أراضي أذربيجان، ردا على القصف المتواصل من قبل القوات الأذرية لعاصمة قره باغ مدينة ستيباناكرت (خانكندي).