الأعداد السابقة للصحيفة

أذربيجان تعلن إصابة رئيس جمهورية "قرة باغ" بإصابات خطيرة

Time منذ ساعة
Views 1843
أذربيجان تعلن إصابة رئيس جمهورية "قرة باغ" بإصابات خطيرة

باكو (صدى):
أصيب رئيس جمهورية قره باغ" أرتساخ" المعلنة من جانب واحد، أرايك هاروتيونيان، بجروح بالغة بحسب ما جاء على لسان مساعد رئيس أذربيجان، حكمت حاجييف، اليوم الأحد.

وقال حاجييف، أثناء موجز صحفي عقده اليوم الأحد، بأن هاروتيونيان تعرض لجروح بليغة جراء غارة دقيقة شنها الجيش الأذربيجاني، حيث خاطب رئيس جمهورية قرغ باغ المعلنة من جانب واحد بالقول: “اختبئت في المخبأ، لكن جيش أذربيجان عثر عليك هناك أيضا”، حيث انتقد إرمينيا ووصفها بـ" دولة إرهابية" مشيرا إلى أن بلاده لن تترك بدون رد أي هجمات على أراضيها.

ويأتي ذلك على خلفية إعلان هاروتيونيان في وقت سابق من اليوم عن شن قوات جمهورية قره باغ المعلنة من جانب واحد غارات صاروخية على مدينة كنجه (ثاني أكبر مدن أذربيجان)، مهددا باستهداف مواقع عسكرية في مدن كبرى بعمق أراضي أذربيجان، ردا على القصف المتواصل من قبل القوات الأذرية لعاصمة قره باغ مدينة ستيباناكرت (خانكندي).

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو معن
عادي الأمر وخليك بس
شرحبيل
المخرج عاوز كذا... انت عارف من المخرج مايحتاج اتكلم
عبدالباري
كلام صحيح.. النصر جاي للبطولة وشايف نفسه فوق كل الاندية.. بعد ماتم شطب نتائج الزعيم السعودي.. والمصيبة لعيبته يقولون موعدنا النهائي.. لدرجة الاسغراب وكأن هناك شيء يدور في الخفاء..
ابو محمد
معه حق المدرب فيتوريا ماعنده سالفه ليش يلعب بالعرضيات العالية مع دفاع يتميز بالطول والتنظيم المنظبط. وعوض خميس للأسف لم يلعب بعقلية اللاعب المحترف. (يلعب على صفارة الحكم) لايوجد فكر كروي محترف لا في المدرب ولا اللاعبين ولا قوة في الإدارة. الرمز لم يوجد من يحل مكانه إلى الآن رحمك الله ياعبدالرحمن بن سعود.
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله

أخر الأخبار

«الصحة»: تسجيل 390 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 390 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
Time منذ 11 ثانية Views 1001
ميزة جديدة تتيح لمستخدمي واتساب وقف الدردشة نهائيًا
ميزة جديدة تتيح لمستخدمي واتساب وقف الدردشة نهائيًا
Time منذ 14 دقيقة Views 1371
وظائف شاغرة في شركة بندة للتجزئة
وظائف شاغرة في شركة بندة للتجزئة
Time منذ 20 دقيقة Views 1318
السجن لمواطن تطاول على الداعية أحمد الحواشي
السجن لمواطن تطاول على الداعية أحمد الحواشي
Time منذ 24 دقيقة Views 1489
موعد ختام منافسات مباريات دوري المحترفين
موعد ختام منافسات مباريات دوري المحترفين
Time منذ 29 دقيقة Views 1376
منار شاهين : أتمنى أن يكون موقف النصر سليم ويقبل احتجاجه
منار شاهين : أتمنى أن يكون موقف النصر سليم ويقبل احتجاجه
Time منذ 34 دقيقة Views 346
خالد أبوغانم : غلطة عوض خميس كبيرة وفادحه
خالد أبوغانم : غلطة عوض خميس كبيرة وفادحه
Time منذ 35 دقيقة Views 292
تمديد العمل بالإجراءات الواردة في المادة "41" من لائحة نظام العمل
تمديد العمل بالإجراءات الواردة في المادة "41" من لائحة نظام العمل
Time منذ 35 دقيقة Views 1457
إنترناسيونال يرفض انتقال ادينلسون إلى نادي الاتحاد
إنترناسيونال يرفض انتقال ادينلسون إلى نادي الاتحاد
Time منذ 52 دقيقة Views 1569
تعيين خالد بن قزيز مديرًا لفرع إدارة المجاهدين في جازان
تعيين خالد بن قزيز مديرًا لفرع إدارة المجاهدين في جازان
Time منذ ساعة Views 1238