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وظائف شاغرة في شركة المياه الوطنية بالرياض

Time منذ ساعة
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وظائف شاغرة في شركة المياه الوطنية بالرياض

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة المياه الوطنية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (أخصائي المصادر الاستراتيجية، مدير الخدمات المشتركة).

واشترطت الشركة، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة، مهارات البحث والقياس المعياري، فضلًا عن خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال ذات صلة بالنسبة لوظيفة مدير الخدمات المشتركة.

وأشار إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1442/02/17هـ الموافق 2020/10/04م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، بينما لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):

1- أخصائي المصادر الاستراتيجية من هنــــــــــــا .

2- مدير الخدمات المشتركة من هنـــــــــا .

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو معن
عادي الأمر وخليك بس
شرحبيل
المخرج عاوز كذا... انت عارف من المخرج مايحتاج اتكلم
عبدالباري
كلام صحيح.. النصر جاي للبطولة وشايف نفسه فوق كل الاندية.. بعد ماتم شطب نتائج الزعيم السعودي.. والمصيبة لعيبته يقولون موعدنا النهائي.. لدرجة الاسغراب وكأن هناك شيء يدور في الخفاء..
ابو محمد
معه حق المدرب فيتوريا ماعنده سالفه ليش يلعب بالعرضيات العالية مع دفاع يتميز بالطول والتنظيم المنظبط. وعوض خميس للأسف لم يلعب بعقلية اللاعب المحترف. (يلعب على صفارة الحكم) لايوجد فكر كروي محترف لا في المدرب ولا اللاعبين ولا قوة في الإدارة. الرمز لم يوجد من يحل مكانه إلى الآن رحمك الله ياعبدالرحمن بن سعود.
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله

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