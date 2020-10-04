وظائف شاغرة في شركة المياه الوطنية بالرياض

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة المياه الوطنية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (أخصائي المصادر الاستراتيجية، مدير الخدمات المشتركة).
واشترطت الشركة، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة، مهارات البحث والقياس المعياري، فضلًا عن خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال ذات صلة بالنسبة لوظيفة مدير الخدمات المشتركة.
وأشار إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1442/02/17هـ الموافق 2020/10/04م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، بينما لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):
1- أخصائي المصادر الاستراتيجية من هنــــــــــــا .
2- مدير الخدمات المشتركة من هنـــــــــا .