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شرطة الرياض تحدد هوية صاحبة المقطع المحتوى على ألفاظ وعبارات إساءة للغير

Time منذ ساعة
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شرطة الرياض تحدد هوية صاحبة المقطع المحتوى على ألفاظ وعبارات إساءة للغير

سعيد العجل (صدى):
تمكنت شرطة منطقة الرياض اليوم الأحد ،من تحديد هوية صاحبة المقطع المحتوى على ألفاظ وعبارات إساءة للغير.

ومن جانبة ، صرح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو الذي تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، واحتوى ألفاظاً وعباراتٍ تتضمن الإساءة للغير وتسجيله ونشره مما يندرج تحت نظام مكافحة جرائم المعلوماتية؛ فقد تمكنت الجهة الأمنية المختصة من تحديد هوية من قام بهذا الفعل المجرَّم نظاماً، وهي مواطنة، في العقد الرابع من العمر.

وتم اتخاذ الإجراءات النظامية وفق نظام الإجراءات الجزائية.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو معن
عادي الأمر وخليك بس
شرحبيل
المخرج عاوز كذا... انت عارف من المخرج مايحتاج اتكلم
عبدالباري
كلام صحيح.. النصر جاي للبطولة وشايف نفسه فوق كل الاندية.. بعد ماتم شطب نتائج الزعيم السعودي.. والمصيبة لعيبته يقولون موعدنا النهائي.. لدرجة الاسغراب وكأن هناك شيء يدور في الخفاء..
ابو محمد
معه حق المدرب فيتوريا ماعنده سالفه ليش يلعب بالعرضيات العالية مع دفاع يتميز بالطول والتنظيم المنظبط. وعوض خميس للأسف لم يلعب بعقلية اللاعب المحترف. (يلعب على صفارة الحكم) لايوجد فكر كروي محترف لا في المدرب ولا اللاعبين ولا قوة في الإدارة. الرمز لم يوجد من يحل مكانه إلى الآن رحمك الله ياعبدالرحمن بن سعود.
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله

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