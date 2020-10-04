معنى الرقمين 3 و10 المدونين في صحن المطاف مع استئناف العمرة

مكة المكرمة (صدى):
شهدت مناسك العمرة اليوم الأحد تنظيم كبير وإنسيابية ساهمت في راحة المعتمرين والطمأنينة بعد الإلتزام بالمسارات المحددة والخطط المعدة من رئاسة الحرمين الشريفين ووزارة الحج والعمرة بتقسيم المعتمرين على فترات لعدم التكدس والزحام .
كما ساعد تطبيق "اعتمرنا " على مساعدة المعتمرين حيث يحدد الساعات اللازمة لكل فوج ويساهم في التنظيم وتوعية المعتمر .
وأشاد المعتمرون بالتنظيم والمسارات المحددة حيث تم تقسيم صحن المطاف إلى دوائر كل دائرة تحمل رقم يسير فيه المعتمر تمثل شوط له وينتقل تباعاً إلى الأشواط التالية ، وتبدأ الأرقام من 10 إلى 3 ، وبعد الإنتهاء يقوده المسار إلى المكان المخصص لركعتي الطواف .
كما أشادوا بتواجد رجال الرئاسة لمساعدتهم على اتخاذ المسارات المحددة وتنظيم المناسك .
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