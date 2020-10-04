الأعداد السابقة للصحيفة

معنى الرقمين 3 و10 المدونين في صحن المطاف مع استئناف العمرة

Time منذ 21 دقيقة
Views 1515
معنى الرقمين 3 و10 المدونين في صحن المطاف مع استئناف العمرة

مكة المكرمة (صدى):
شهدت مناسك العمرة اليوم الأحد تنظيم كبير وإنسيابية ساهمت في راحة المعتمرين والطمأنينة بعد الإلتزام بالمسارات المحددة والخطط المعدة من رئاسة الحرمين الشريفين ووزارة الحج والعمرة بتقسيم المعتمرين على فترات لعدم التكدس والزحام .

كما ساعد تطبيق "اعتمرنا " على مساعدة المعتمرين حيث يحدد الساعات اللازمة لكل فوج ويساهم في التنظيم وتوعية المعتمر .

وأشاد المعتمرون بالتنظيم والمسارات المحددة حيث تم تقسيم صحن المطاف إلى دوائر كل دائرة تحمل رقم يسير فيه المعتمر تمثل شوط له وينتقل تباعاً إلى الأشواط التالية ، وتبدأ الأرقام من 10 إلى 3 ، وبعد الإنتهاء يقوده المسار إلى المكان المخصص لركعتي الطواف .

كما أشادوا بتواجد رجال الرئاسة لمساعدتهم على اتخاذ المسارات المحددة وتنظيم المناسك .

إقرأ أيضاً :

تقسيم المعتمرين على 6 فترات كل فترة 3 ساعات لآداء المناسك

Time واتساب

أحدث التعليقات

الله يسلط ويهلك الحوثي والاخونجي والرافضي والعصملي التركي
وافي وفيه الخير
ابواحمد
الله يرحم الميت ويشفي المصابين
الله يشفيها
أبو محمد
فاتك القطار يا كابتن لكل جيل خططه ..

أخر الأخبار

طرابزون سبور التركي يتعاقد مع دجانيني تفاريس
طرابزون سبور التركي يتعاقد مع دجانيني تفاريس
Time منذ 5 دقائق Views 1167
أحلام تطمئن جمهورها بعد خضوعها لتجربة الجرعة الأولى من لقاح "كورونا"
أحلام تطمئن جمهورها بعد خضوعها لتجربة الجرعة الأولى من لقاح "كورونا"
Time منذ 9 دقائق Views 1180
إيفانكا ترامب تنشر صورة لوالدها وتعلق: إنه لا يلين
إيفانكا ترامب تنشر صورة لوالدها وتعلق: إنه لا يلين
Time منذ 15 دقيقة Views 1381
معنى الرقمين 3 و10 المدونين في صحن المطاف مع استئناف العمرة
معنى الرقمين 3 و10 المدونين في صحن المطاف مع استئناف العمرة
Time منذ 21 دقيقة Views 1515
بالصور.. استقبال وفود الفوج الثالث من المعتمرين لأداء مناسك العمرة
بالصور.. استقبال وفود الفوج الثالث من المعتمرين لأداء مناسك العمرة
Time منذ 27 دقيقة Views 1367
اتهام فتاة من مشاهير «تيك توك» بإثارة الغرائز
اتهام فتاة من مشاهير «تيك توك» بإثارة الغرائز
Time منذ 37 دقيقة Views 1175
شركة "التصنيع" تعلن عن وظائف شاغرة
شركة "التصنيع" تعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ 44 دقيقة Views 1535
بالفيديو.. طبيبة تحذر من المشي بعد تناول الطعام مباشرة
بالفيديو.. طبيبة تحذر من المشي بعد تناول الطعام مباشرة
Time منذ 49 دقيقة Views 1704
بوابة «مقيم» تتيح لأصحاب المنشآت إنجاز كافة المعاملات لدى «الجوازات»
بوابة «مقيم» تتيح لأصحاب المنشآت إنجاز كافة المعاملات لدى «الجوازات»
Time منذ 55 دقيقة Views 1544
تعرف على فئة الخمسة ريالات الجديدة
تعرف على فئة الخمسة ريالات الجديدة
Time منذ ساعة Views 2313