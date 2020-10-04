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الشؤون الإسلامية تكلف 769 موظفاً بالمواقيت لخدمة المعتمرين

Time منذ ساعة
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الشؤون الإسلامية تكلف 769 موظفاً بالمواقيت لخدمة المعتمرين

مكة المكرمة (صدى):
كلفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 769 موظفاً للعمل في المواقيت بمكة المكرمة والمدينة المنورة على مدار الساعة، إلى جانب مجموعة من الدعاة والداعيات للمشاركة في أعمال التوعية والإرشاد من خلال الكلمات والمحاضرات بمساجد المواقيت وعبر الكاونترات الخاصة بالتوعية لإرشاد ضيوف الرحمن تزامناً مع بدء توافد المعتمرين.

واتخذت الوزارة احترازاتها الوقائية حفاظاً على صحة المصلين ، منها الملصقات الإرشادية للتباعد بمسافة 1.5 متر بين المصلين في المساجد ومرافقها، إلى جانب اللوحات الإرشادية التي تشدد على أهمية الحصول على تصريح العمرة عبر تطبيق " إعتمرنا" قبل الشروع بالأحرام، والعمل وفق الإجراءات الاحترازية بمداخل المواقيت وبلغات عالمية، وتم استبدال المصاحف اليدوية بالمصاحف الالكترونية عن طريق باركود، ووضع معقمات الأيدي في أماكن مناسبة.

فيما تقوم الفرق العاملة بالمواقيت بتنظيف وتعقيم جميع مرافق المواقيت والمساجد على مدار الساعة، وإجراء الفحص الطبي لكل المعتمرين منذ دخولهم للميقات والتنبيه بلبس الكمامات وتحقيق التباعد الجسدي، وتقديم الخدمات التوعوية والإرشادية وبلغات عالمية.

كما يتم تعقيم 2719 دورة مياه، وأكثر من عشرين ألف متر مربع من السجاد في جميع المساجد بالمواقيت على مدار الساعة.

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أحدث التعليقات

الله يسلط ويهلك الحوثي والاخونجي والرافضي والعصملي التركي
وافي وفيه الخير
ابواحمد
الله يرحم الميت ويشفي المصابين
الله يشفيها
أبو محمد
فاتك القطار يا كابتن لكل جيل خططه ..

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