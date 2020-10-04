بالصور.. استقبال وفود الفوج الثالث من المعتمرين لأداء مناسك العمرة

مكة المكرمة (صدى):
جرى اليوم استقبال، وفود الفوج الثالث من المعتمرين لأداء مناسك العمرة، بحسب إعلان الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
وأشادت الرئاسة بأن بالالتزام التام من قبل المعتمرين بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى مشاعر الفرحة والبشر التي غمرتهم بعودة المناسك، مشيرة إلى أنها طاقاتها البشرية لتسهيل سعي المعتمرين على مدارس الساعة
ويذكر أن المسجد الحرام شهد صباح اليوم وصول أول فوج من المعتمرين، بعد تعليق العمرة في شهر رجب من العام الماضي بسبب جائحة "كورونا"، وأظهرت صور لحظة آداء المعتمرين مناسك العمرة وطوافهم حول الكعبة المشرفة، وسط إجراءات احترازية مشددة.