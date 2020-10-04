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شركة "التصنيع" تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ 43 دقيقة
Views 1535
شركة "التصنيع" تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة التصنيع الوطنية " التصنيع " باب التقديم على وظائف هندسية وإدارية شاغرة للمواطنين وغير المواطنين من حملة الدبلوم فأعلى ، وفقاً للتفاصيل التالية:

وأوضحت الشركة الوظائف المطلوبة وهي " أخصائي أول التطبيقات والأنظمة ، ومهندس التحكم فيالعمليات ، وأخصائي مهندس تقني ، وأخصائي ثالث منسق العمليات، ومدير الخدمات الفنية ، أخصائي أول كهرباء ، أخصائي أول آلات ، وجميعها في الجبيل ، أما وظيفة " أخصائي إدارة المشاريع والعقود " في جدة .

وأكدت الشركة أن التقديم متاح بدءً من 3 أكتوبر 2020 ، ويمكن التقديم ومعرفة التفاصيل عبر الرابط التالي : هنا

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أحدث التعليقات

الله يسلط ويهلك الحوثي والاخونجي والرافضي والعصملي التركي
وافي وفيه الخير
ابواحمد
الله يرحم الميت ويشفي المصابين
الله يشفيها
أبو محمد
فاتك القطار يا كابتن لكل جيل خططه ..

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