شركة "التصنيع" تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة التصنيع الوطنية " التصنيع " باب التقديم على وظائف هندسية وإدارية شاغرة للمواطنين وغير المواطنين من حملة الدبلوم فأعلى ، وفقاً للتفاصيل التالية:
وأوضحت الشركة الوظائف المطلوبة وهي " أخصائي أول التطبيقات والأنظمة ، ومهندس التحكم فيالعمليات ، وأخصائي مهندس تقني ، وأخصائي ثالث منسق العمليات، ومدير الخدمات الفنية ، أخصائي أول كهرباء ، أخصائي أول آلات ، وجميعها في الجبيل ، أما وظيفة " أخصائي إدارة المشاريع والعقود " في جدة .
وأكدت الشركة أن التقديم متاح بدءً من 3 أكتوبر 2020 ، ويمكن التقديم ومعرفة التفاصيل عبر الرابط التالي : هنا