تعرف على فئة الخمسة ريالات الجديدة

الرياض (صدى):
كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي ساما عن الورقة النقدية الجديدة من فئة الخمسة ريالات .
وأكدت " ساما " في فيديو ، أن الفئة الجديدة مصنوعة من مادة البوليمر بأحدث المواصفات والتقنيات الأمنية وأعلاها جودة مما يجعلها أكثر أماناً وذات مقدرة عالية على تحمل ظروف التداول .
وصممت العملة بما يجعلها تتحمل درجات الحرارة ومقاومة الرطوبة وعدم تلفها عند تعرضها للطي .
كما تتميز الفئة الجديدة بسطح ناعم خالي من المسامات ومقاوم للأوساخ ، وصنعت الفئة من مواد بتروكيماوية سعودية ، وسيكون تداولها مع فئة الخمسة ريالات الحالية تحول رائد في طباعة العملات بالمملكة .
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