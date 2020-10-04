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تعرف على فئة الخمسة ريالات الجديدة

Time منذ 59 دقيقة
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تعرف على فئة الخمسة ريالات الجديدة

الرياض (صدى):
كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي ساما عن الورقة النقدية الجديدة من فئة الخمسة ريالات .

وأكدت " ساما " في فيديو ، أن الفئة الجديدة مصنوعة من مادة البوليمر بأحدث المواصفات والتقنيات الأمنية وأعلاها جودة مما يجعلها أكثر أماناً وذات مقدرة عالية على تحمل ظروف التداول .

وصممت العملة بما يجعلها تتحمل درجات الحرارة ومقاومة الرطوبة وعدم تلفها عند تعرضها للطي .

كما تتميز الفئة الجديدة بسطح ناعم خالي من المسامات ومقاوم للأوساخ ، وصنعت الفئة من مواد بتروكيماوية سعودية ، وسيكون تداولها مع فئة الخمسة ريالات الحالية تحول رائد في طباعة العملات بالمملكة .

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أحدث التعليقات

الله يسلط ويهلك الحوثي والاخونجي والرافضي والعصملي التركي
وافي وفيه الخير
ابواحمد
الله يرحم الميت ويشفي المصابين
الله يشفيها
أبو محمد
فاتك القطار يا كابتن لكل جيل خططه ..

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