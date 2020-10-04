الأعداد السابقة للصحيفة

"الضمان الصحي" يكشف عن أبرز القرارات الجديدة التي وافق عليها خادم الحرمين

Time منذ ساعة
Views 1827
"الضمان الصحي" يكشف عن أبرز القرارات الجديدة التي وافق عليها خادم الحرمين

الرياض (صدى):
أوضح الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار بن مزكي العازمي، القرارات التي اتخذها المجلس الصحي السعودي، ووافق عليها خادم الحرمين الشريفين للارتقاء بمستوى وجودة أداء الخدمات الصحية المقدمة في المملكة.

وقال إن الموافقة شملت توحيد رموز الطوارئ في الحالات الطارئة والكوارث بين جميع القطاعات الصحية في المملكة، مع إضافة اللون الوردي لحالات اختطاف الأطفال.

كما شملت قيام المركز السعودي لسلامة المرضى بإعداد القواعد اللازمة للإفصاح عن الأحداث الجسيمة التي تقع في المرفق الصحي ورفعها إلى المجلس الصحي السعودي لمعالجة عددٍ من القضايا المتعلقة بالنظام الصحي في المملكة، وايصال المعلومات بالشكل الصحيح.

كما شملت الموافقة، قيام المركز السعودي لسلامة المرضى بإعداد تقرير سنوي عن الأحداث الجسيمة في جميع القطاعات الصحية لغرض التعلم والمقارنة، وإعداد التنظيمات التطويرية للحد من تلك الأحداث، والتأكيد على القطاعات الصحية بإجراء المسح السمعي للمواليد وتوثيقه في ملف المواليد سواء كانت إلكترونية أو ورقية.

Time واتساب

أحدث التعليقات

الله يسلط ويهلك الحوثي والاخونجي والرافضي والعصملي التركي
وافي وفيه الخير
ابواحمد
الله يرحم الميت ويشفي المصابين
الله يشفيها
أبو محمد
فاتك القطار يا كابتن لكل جيل خططه ..

أخر الأخبار

طرابزون سبور التركي يتعاقد مع دجانيني تفاريس
طرابزون سبور التركي يتعاقد مع دجانيني تفاريس
Time منذ 4 دقائق Views 1148
أحلام تطمئن جمهورها بعد خضوعها لتجربة الجرعة الأولى من لقاح "كورونا"
أحلام تطمئن جمهورها بعد خضوعها لتجربة الجرعة الأولى من لقاح "كورونا"
Time منذ 9 دقائق Views 1174
إيفانكا ترامب تنشر صورة لوالدها وتعلق: إنه لا يلين
إيفانكا ترامب تنشر صورة لوالدها وتعلق: إنه لا يلين
Time منذ 14 دقيقة Views 1374
معنى الرقمين 3 و10 المدونين في صحن المطاف مع استئناف العمرة
معنى الرقمين 3 و10 المدونين في صحن المطاف مع استئناف العمرة
Time منذ 20 دقيقة Views 1504
بالصور.. استقبال وفود الفوج الثالث من المعتمرين لأداء مناسك العمرة
بالصور.. استقبال وفود الفوج الثالث من المعتمرين لأداء مناسك العمرة
Time منذ 26 دقيقة Views 1360
اتهام فتاة من مشاهير «تيك توك» بإثارة الغرائز
اتهام فتاة من مشاهير «تيك توك» بإثارة الغرائز
Time منذ 36 دقيقة Views 1173
شركة "التصنيع" تعلن عن وظائف شاغرة
شركة "التصنيع" تعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ 43 دقيقة Views 1525
بالفيديو.. طبيبة تحذر من المشي بعد تناول الطعام مباشرة
بالفيديو.. طبيبة تحذر من المشي بعد تناول الطعام مباشرة
Time منذ 48 دقيقة Views 1686
بوابة «مقيم» تتيح لأصحاب المنشآت إنجاز كافة المعاملات لدى «الجوازات»
بوابة «مقيم» تتيح لأصحاب المنشآت إنجاز كافة المعاملات لدى «الجوازات»
Time منذ 54 دقيقة Views 1542
تعرف على فئة الخمسة ريالات الجديدة
تعرف على فئة الخمسة ريالات الجديدة
Time منذ 59 دقيقة Views 2302