"الضمان الصحي" يكشف عن أبرز القرارات الجديدة التي وافق عليها خادم الحرمين

الرياض (صدى):
أوضح الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار بن مزكي العازمي، القرارات التي اتخذها المجلس الصحي السعودي، ووافق عليها خادم الحرمين الشريفين للارتقاء بمستوى وجودة أداء الخدمات الصحية المقدمة في المملكة.
وقال إن الموافقة شملت توحيد رموز الطوارئ في الحالات الطارئة والكوارث بين جميع القطاعات الصحية في المملكة، مع إضافة اللون الوردي لحالات اختطاف الأطفال.
كما شملت قيام المركز السعودي لسلامة المرضى بإعداد القواعد اللازمة للإفصاح عن الأحداث الجسيمة التي تقع في المرفق الصحي ورفعها إلى المجلس الصحي السعودي لمعالجة عددٍ من القضايا المتعلقة بالنظام الصحي في المملكة، وايصال المعلومات بالشكل الصحيح.
كما شملت الموافقة، قيام المركز السعودي لسلامة المرضى بإعداد تقرير سنوي عن الأحداث الجسيمة في جميع القطاعات الصحية لغرض التعلم والمقارنة، وإعداد التنظيمات التطويرية للحد من تلك الأحداث، والتأكيد على القطاعات الصحية بإجراء المسح السمعي للمواليد وتوثيقه في ملف المواليد سواء كانت إلكترونية أو ورقية.