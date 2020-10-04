"صافر" تنفذ التهديد وتبدأ دمار التسرب النفطي قرب سواحل اليمن

فهمي محمد (صدى):
تشهد السواحل اليمنية قرب البحر الأحمر تسرب نفطي من الخزان العائم " صافر " الذي سبق وحذرت المملكة من مخاطره الكارثية .
وأكدت مصادر فنية في شركة صافر النفطية حدوث التسرب في ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر ، وأن كمية كبيرة من المياه تسربت لإحدى غرف الخزان " 34 غرفة " ، والتي تحتوي على مليون برميل نفط خام .
جاء ذلك بعد فشل المباحثات بين الميلشيات الحوثية والأمم المتحدة بسحب الخزان أو تفريغه بعد تعذر صيانته ، بسبب استخدام الحوثيين للخزان كدرع حماية عسكرية حال هجوم القوات المشتركة على الميناء .
وكان خبراء البيئة والمسؤولين في المملكة واليمن ودل أخرى بجانب الأمم المتحدة قد حذروا من تلك الكارثة البيئة الخطيرة التي تهدد بدمار مروع وخسائر هائلة .