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"صافر" تنفذ التهديد وتبدأ دمار التسرب النفطي قرب سواحل اليمن

Time منذ 36 دقيقة
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"صافر" تنفذ التهديد وتبدأ دمار التسرب النفطي قرب سواحل اليمن

فهمي محمد (صدى):
تشهد السواحل اليمنية قرب البحر الأحمر تسرب نفطي من الخزان العائم " صافر " الذي سبق وحذرت المملكة من مخاطره الكارثية .

وأكدت مصادر فنية في شركة صافر النفطية حدوث التسرب في ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر ، وأن كمية كبيرة من المياه تسربت لإحدى غرف الخزان " 34 غرفة " ، والتي تحتوي على مليون برميل نفط خام .

جاء ذلك بعد فشل المباحثات بين الميلشيات الحوثية والأمم المتحدة بسحب الخزان أو تفريغه بعد تعذر صيانته ، بسبب استخدام الحوثيين للخزان كدرع حماية عسكرية حال هجوم القوات المشتركة على الميناء .

وكان خبراء البيئة والمسؤولين في المملكة واليمن ودل أخرى بجانب الأمم المتحدة قد حذروا من تلك الكارثة البيئة الخطيرة التي تهدد بدمار مروع وخسائر هائلة .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هذا مااوصاهم فيه طواغيت ايران ، لا تسمحوا لاحد ان يقربها ، وهددوهم بتفجيرها لو اقترب منها احد ، لتبقى لكم درع ، تحتمون بها وكورقة تهديد حال الضغط عليكم .. ... اخزاهم الله جميع وخيب آمالهم .. آمين ..
هارون
الا الهلال لولا التحكيم كان في دوري الشوارع
الملل5
يا ولد وش المعلومة الجديدة لالالالا اول مرة اسمعها احلف طيب يقولون ان البيت الابيض وخاصة الامن والاستخبارات يناقشون المعلمة الباهبرية الظاهر ان سباء كان في غيبوبة ودوبة فاق من غيبوبته
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم سلط على الحوثيين الظالمين قوة تمحاهم عن وجه الارض .. آمين ..
ابو عمار
طيب

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