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صدور موافقة خادم الحرمين على عدد من القرارات للمجلس الصحي

Time منذ 21 دقيقة
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صدور موافقة خادم الحرمين على عدد من القرارات للمجلس الصحي

الرياض (صدى):
صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - على عدد من القرارات التي اتخذها المجلس الصحي السعودي.

ورفع الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار بن مزكي العازمي، الشكر والعرفان، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - أيده الله - بمناسبة صدور الموافقة السامية على عدد من القرارات التي اتخذها المجلس الصحي السعودي، مثمناً الاهتمام الدائم الذي توليه الحكومة الرشيدة بالارتقاء بمستوى وجودة أداء الخدمات الصحية المقدمة في المملكة.

وأعرب عن شكره وتقديره لمعالي رئيس المجلس الصحي السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وأعضاء المجلس على اهتمامهم ومتابعتهم ودعمهم المتواصل للأمانة العامة للمجلس والمراكز الوطنية التابعة لها، ولرفع كفاية الخدمات الصحية وتنظيمها ونشرها في جميع مناطق المملكة وفقاً لأحدث الأساليب والمعايير العلمية وأفضلها، لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة والمواطنين والمقيمين في المملكة.

 

 

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هذا مااوصاهم فيه طواغيت ايران ، لا تسمحوا لاحد ان يقربها ، وهددوهم بتفجيرها لو اقترب منها احد ، لتبقى لكم درع ، تحتمون بها وكورقة تهديد حال الضغط عليكم .. ... اخزاهم الله جميع وخيب آمالهم .. آمين ..
هارون
الا الهلال لولا التحكيم كان في دوري الشوارع
الملل5
يا ولد وش المعلومة الجديدة لالالالا اول مرة اسمعها احلف طيب يقولون ان البيت الابيض وخاصة الامن والاستخبارات يناقشون المعلمة الباهبرية الظاهر ان سباء كان في غيبوبة ودوبة فاق من غيبوبته
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم سلط على الحوثيين الظالمين قوة تمحاهم عن وجه الارض .. آمين ..
ابو عمار
طيب

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