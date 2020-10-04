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بالفيديو.. حقوق المشترك في التأمينات حال العجز عن العمل

Time منذ 59 دقيقة
Views 1568
بالفيديو.. حقوق المشترك في التأمينات حال العجز عن العمل

الرياض (صدى):
أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية اليوم الأحد حقوق المشترك عند عجزه عن العمل .

وأكدت في فيديو توعوي أن المشترك يستحق معاش العجز إذا ثبت أن لديه عجز يمنعه عن العمل .

ووفقاً للمادة 138 من نظام التأمينات الإجتماعية إذا نتج عن الإصابة عجز دائم كلي, أو أدت الإصابة إلى وفاة المصاب فللمصاب أو المستحقين عنه الحق في تعويض يقدر بما يعادل أجره عن مدة ثلاث سنوات بحد أدنى قدره أربعة وخمسون ألف ريال.

أما إذا نتج عن الإصابة عجز دائم جزئي, فإن المصاب يستحق تعويضاً معادلاً لنسبة ذلك العجز المقدر, وفقاً لجدول دليل نسب العجز المعتمد, مضروبة في قيمة تعويض العجز الدائم الكلي.

ويمكن معرفة الأحكام والتفاصيل عبر الرابط التالي : هنا

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أحدث التعليقات

هارون
الا الهلال لولا التحكيم كان في دوري الشوارع
الملل5
يا ولد وش المعلومة الجديدة لالالالا اول مرة اسمعها احلف طيب يقولون ان البيت الابيض وخاصة الامن والاستخبارات يناقشون المعلمة الباهبرية الظاهر ان سباء كان في غيبوبة ودوبة فاق من غيبوبته
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم سلط على الحوثيين الظالمين قوة تمحاهم عن وجه الارض .. آمين ..
ابو عمار
طيب
محمد الشمري
خل م اصيله تفيدك ترى اللي سواه النصر يعتبر عندهم بطوله دور الاربعه نجاز للفقراوي

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