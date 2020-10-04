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حقوق واجبة لمرضى كورونا والحالات المشتبه بها

Time منذ ساعة
Views 1573
حقوق واجبة لمرضى كورونا والحالات المشتبه بها

الرياض (صدى):
أكدت هيئة حقوق الإنسان اليوم الأحد على حقوق مرضى كورونا والحالات المشتبه في إصابتها سواء من المواطنين أو المقيمين أو مخالفي الإقامة .

وقالت " حقوق الإنسان " أنه يحق لهم الحصول على الرعاية الصحية مجاناً ، بجانب اتباع مقدم الخدمة إرشادات السلامة الخاصة بالإجراء أو الفحص الطبي .

كما يحق لهم تقديم الرعاية الصحية في بيئة نظيفة وآمنة ومعقمة ، مع توفير بيئة مناسبة تحقق راحة المرضى النفسية والجسدية ، وكذلك الحماية من الأذى النفسي والتوبيخ ، والتأنيب من الفريق المشرف على الحالة .

ويجب أيضاً ضمان إطلاع المريض على المعلومات المتعلقة بالوضع الصحي ، وتلقي المصابين أو المخالطين المعلومات اللازمة للتعامل مع خطر العدوى ، وتقديم الرعاية دون المساس بالمعتقات الدينية أو الخلفية الإجتماعية ، وعدم إجراء تجارب أو استخدام أدوية غير معتمدة .

ويحق للمرضى في غرف العزل التواصل مع الفريق الطبي وعائلاتهم ، ورفع المقترحات والشكاوى .

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أحدث التعليقات

هارون
الا الهلال لولا التحكيم كان في دوري الشوارع
الملل5
يا ولد وش المعلومة الجديدة لالالالا اول مرة اسمعها احلف طيب يقولون ان البيت الابيض وخاصة الامن والاستخبارات يناقشون المعلمة الباهبرية الظاهر ان سباء كان في غيبوبة ودوبة فاق من غيبوبته
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم سلط على الحوثيين الظالمين قوة تمحاهم عن وجه الارض .. آمين ..
ابو عمار
طيب
محمد الشمري
خل م اصيله تفيدك ترى اللي سواه النصر يعتبر عندهم بطوله دور الاربعه نجاز للفقراوي

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