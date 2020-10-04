حقوق واجبة لمرضى كورونا والحالات المشتبه بها

الرياض (صدى):
أكدت هيئة حقوق الإنسان اليوم الأحد على حقوق مرضى كورونا والحالات المشتبه في إصابتها سواء من المواطنين أو المقيمين أو مخالفي الإقامة .
وقالت " حقوق الإنسان " أنه يحق لهم الحصول على الرعاية الصحية مجاناً ، بجانب اتباع مقدم الخدمة إرشادات السلامة الخاصة بالإجراء أو الفحص الطبي .
كما يحق لهم تقديم الرعاية الصحية في بيئة نظيفة وآمنة ومعقمة ، مع توفير بيئة مناسبة تحقق راحة المرضى النفسية والجسدية ، وكذلك الحماية من الأذى النفسي والتوبيخ ، والتأنيب من الفريق المشرف على الحالة .
ويجب أيضاً ضمان إطلاع المريض على المعلومات المتعلقة بالوضع الصحي ، وتلقي المصابين أو المخالطين المعلومات اللازمة للتعامل مع خطر العدوى ، وتقديم الرعاية دون المساس بالمعتقات الدينية أو الخلفية الإجتماعية ، وعدم إجراء تجارب أو استخدام أدوية غير معتمدة .
ويحق للمرضى في غرف العزل التواصل مع الفريق الطبي وعائلاتهم ، ورفع المقترحات والشكاوى .