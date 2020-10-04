أكثر من 2000 طلب حجب روابط مسيئة ومخلة بالآداب كل 24 ساعة

الرياض (صدى):
ارتفعت طلبات حذف الروابط المخلة والمسيئة التي تلقتها هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات خلال العام الماضي 2019 إلى 825 ألف طلب حجب بمعدل 2260 طلب في اليوم ،و94 طلب كل ساعة .
وكشفت تقرير حديث للهيئة أن هناك 657 طلب يومي لحذف روابط مسيئة للأطفال ، وبلغت التطبيقات التي تمت معالجتها 68 تطبيق ، وذلك ضمن دور الهيئة في مكافحة المحتويات التي تهدد الأمن الإجتماعي والأخلاق .
ويمكن للمستخدم تعبئة النموذج الخاص بطلب الحجب من خلال الرابط : هنا ، وتستغرق مدة معالجة الطلب ثلاثة أيام عمل حسب طبيعته ، وقد تستغرق مدة أطول إذا كان هناك حاجة إلى دراسة الطلب أو تحويله لجهة الإختصاص .