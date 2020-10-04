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أكثر من 2000 طلب حجب روابط مسيئة ومخلة بالآداب كل 24 ساعة

Time منذ ساعة
Views 1584
أكثر من 2000 طلب حجب روابط مسيئة ومخلة بالآداب كل 24 ساعة

الرياض (صدى):
ارتفعت طلبات حذف الروابط المخلة والمسيئة التي تلقتها هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات خلال العام الماضي 2019 إلى 825 ألف طلب حجب بمعدل 2260 طلب في اليوم ،و94 طلب كل ساعة .

وكشفت تقرير حديث للهيئة أن هناك 657 طلب يومي لحذف روابط مسيئة للأطفال ، وبلغت التطبيقات التي تمت معالجتها 68 تطبيق ، وذلك ضمن دور الهيئة في مكافحة المحتويات التي تهدد الأمن الإجتماعي والأخلاق .

ويمكن للمستخدم تعبئة النموذج الخاص بطلب الحجب من خلال الرابط : هنا ، وتستغرق مدة معالجة الطلب ثلاثة أيام عمل حسب طبيعته ، وقد تستغرق مدة أطول إذا كان هناك حاجة إلى دراسة الطلب أو تحويله لجهة الإختصاص .

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أحدث التعليقات

هارون
الا الهلال لولا التحكيم كان في دوري الشوارع
الملل5
يا ولد وش المعلومة الجديدة لالالالا اول مرة اسمعها احلف طيب يقولون ان البيت الابيض وخاصة الامن والاستخبارات يناقشون المعلمة الباهبرية الظاهر ان سباء كان في غيبوبة ودوبة فاق من غيبوبته
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم سلط على الحوثيين الظالمين قوة تمحاهم عن وجه الارض .. آمين ..
ابو عمار
طيب
محمد الشمري
خل م اصيله تفيدك ترى اللي سواه النصر يعتبر عندهم بطوله دور الاربعه نجاز للفقراوي

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