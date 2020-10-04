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تونس تمنع التجمعات بمختلف أنواعها

Time منذ ساعة
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تونس تمنع التجمعات بمختلف أنواعها

تونس (صدى):
أصدر رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، اليوم الأحد، قرارًا بمنع جميع التجمعات بمختلف أنواعها في كامل البلاد، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشدد هشام المشيشي، على ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق البروتوكول الصحي، وإجبارية ارتداء الكمامات، وتقليص ساعات العمل في المؤسسات العمومية والخاصة وتقسيم الموظفين إلى مجموعات.

وأوضح أنه أمر بتطبيق الحجر الصحي في بعض المحافظات التي شهدت إصابات عديدة بالفيروس وتعليق صلاة الجمعة فيها، لافتًا إلى أن هذه القرارات ستدخل حيز التنفيذ بداية من الغد، وتستمر لأسبوعين.

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أحدث التعليقات

هارون
الا الهلال لولا التحكيم كان في دوري الشوارع
الملل5
يا ولد وش المعلومة الجديدة لالالالا اول مرة اسمعها احلف طيب يقولون ان البيت الابيض وخاصة الامن والاستخبارات يناقشون المعلمة الباهبرية الظاهر ان سباء كان في غيبوبة ودوبة فاق من غيبوبته
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم سلط على الحوثيين الظالمين قوة تمحاهم عن وجه الارض .. آمين ..
ابو عمار
طيب
محمد الشمري
خل م اصيله تفيدك ترى اللي سواه النصر يعتبر عندهم بطوله دور الاربعه نجاز للفقراوي

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