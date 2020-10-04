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صورة نادرة لجامعي التين والتمر في واحة الهفوف مع أطفال يسبحون
منذ 42 دقيقة
548
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أحدث التعليقات
الملل5
يا ولد وش المعلومة الجديدة لالالالا اول مرة اسمعها احلف طيب يقولون ان البيت الابيض وخاصة الامن والاستخبارات يناقشون المعلمة الباهبرية الظاهر ان سباء كان في غيبوبة ودوبة فاق من غيبوبته
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم سلط على الحوثيين الظالمين قوة تمحاهم عن وجه الارض .. آمين ..
ابو عمار
طيب
محمد الشمري
خل م اصيله تفيدك ترى اللي سواه النصر يعتبر عندهم بطوله دور الاربعه نجاز للفقراوي
ابو عمار
لقد سبقهم ديننا بفوائد العسل
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