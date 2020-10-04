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«ساما» تطرح فئة الخمسة ريالات المصنوعة من البوليمر وبدء تداولها غداَ

Time منذ ساعة
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«ساما» تطرح فئة الخمسة ريالات المصنوعة من البوليمر وبدء تداولها غداَ

الرياض (صدى):
تعتزم مؤسسة النقد العربي السعودي طرح فئة الخمسة ريالات المصنوعة من مادة البوليمر وبدء تداولها غداً الإثنين .

وأكدت " ساما " في بيان لها اليوم ، أنه روعي في تصميم وألوان فئة الخمسة ريالات من مادة البوليمر لتكون مماثلة لتصميم وألوان الفئة الورقية نفسها المتداولة حالياً المصنوعة من القطن ، مع اختلاف المواصفات الفنية والعلامات الأمنية لكل منها .

وسيتم طرح الكميات الأولية اعتباراً من غد ، جنباً إلى جنب مع فئة خمسة ريالات المتداولة حالياً وباقي فئات الإصدار السادس من الأوراق النقدية المتداولة بصفتها رسمية قانونية .

ويتضمن تصميم تلك الفئة صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – وصورة الشيبة في الربع الخالي ، مع شكل النافذة الشفافة التي تحتوي على زخارف مستمدة من شعار رؤية المملكة 2030 .

أما ظهر الورقة فيتضمن صورة منظر لزهور برية من المملكة وشكل النافذة الشفافة التي تحتوي على زخارف مستمدة من شعار الرؤية الإقتصادية 2030 .

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أحدث التعليقات

صنهات هوساوي
مدرب يضم في تشكيلته فراس البريكان وعبدالرحمن الدوسري لايستحق ان يفرح بآسيا
العالمي
المنبر الاعلامي أمانه والكلمة أمانة وللأسف الفراج استغل هذا المنبر في تشويه وتقزيم نادي النصر والنفخ في الهلال وتعظيمه ولايدري المسكين أن الناس تنتقده على تعصبه المقيت وحقده الدفين
لا يهمونك انا مجنونك
فريق فااااشل المفروض بعد المبارة مباشرة الحلافي ينط ويتفاوض عاطلبية لبن حمير يسوولة دسكاون فية جمهور فقراوي متعطش يقودة سعود الصرامي ينتظر وهم بكذى كذىربقطر وتميم وبوة مادحين حليب الحمير يقولون نصين تفقد ثلاثة ايام تصحى ناسي وش صار الحلافي متكي عالعمود اقتنع انهم وجة فشلة
حمود ابوعبدالله
بـــــــــــــــــراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا هههههههههههه
لا يهمونك انا مجنونك
انت او من يفترض بة الحياء من ذى الطلب جايبين راس غليص على غفلة

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