«ساما» تطرح فئة الخمسة ريالات المصنوعة من البوليمر وبدء تداولها غداَ

الرياض (صدى):
تعتزم مؤسسة النقد العربي السعودي طرح فئة الخمسة ريالات المصنوعة من مادة البوليمر وبدء تداولها غداً الإثنين .
وأكدت " ساما " في بيان لها اليوم ، أنه روعي في تصميم وألوان فئة الخمسة ريالات من مادة البوليمر لتكون مماثلة لتصميم وألوان الفئة الورقية نفسها المتداولة حالياً المصنوعة من القطن ، مع اختلاف المواصفات الفنية والعلامات الأمنية لكل منها .
وسيتم طرح الكميات الأولية اعتباراً من غد ، جنباً إلى جنب مع فئة خمسة ريالات المتداولة حالياً وباقي فئات الإصدار السادس من الأوراق النقدية المتداولة بصفتها رسمية قانونية .
ويتضمن تصميم تلك الفئة صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – وصورة الشيبة في الربع الخالي ، مع شكل النافذة الشفافة التي تحتوي على زخارف مستمدة من شعار رؤية المملكة 2030 .
أما ظهر الورقة فيتضمن صورة منظر لزهور برية من المملكة وشكل النافذة الشفافة التي تحتوي على زخارف مستمدة من شعار الرؤية الإقتصادية 2030 .