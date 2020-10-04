«الملك فيصل التخصصي» يطرح وظائف إدارية وصحية شاغرة بالرياض وجدة

فاطمة المالكي (صدى):
طرحت مستشفى الملك فيصل التخصصي، وظائف صحية وإدارية شاغرة، للجنسين من السعوديين وغير السعوديين.
وأوضحت إدارة المستشفى بأن الوظائف المتاحة لحملة الإبتدائية والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات الوظيفية منها " عالم أبحاث مشارك ، تقني تخدير، ممارس مكافحة العدوى، أخصائي علاج وظيفي أول
، ممرض أول، كبير أخصائي التشغيل، أخصائي المخاطر الاستراتيجية والحوكمة، محلل تقييم الوظائف والتعويضات، أخصائي مخاطر المشاريع، أخصائي المخاطر المالية، أخصائي امتثال العقود.
وتابعت الإدارة الوظائف المتاحة" أخصائي الامتثال، سكرتير أول، كبير السكرتاريين/ إدارة تقييم الوظائف والتعويضات،– كبير السكرتاريين/ إدارة الصيدلة السريرية، كبير السائقين، ممرض أول، سكرتير ثاني بجدة".
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