بالصور.. «المسند»: طريف تنافس المرتفعات الجنوبية الغربية في صدارة درجة الحرارة الأبرد

الرياض (صدى):
أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن طريف تنافس المرتفعات الجنوبية الغربية في احتلال صدارة قائمة درجة الحرارة الصغرى الأبرد والمسجلة فجر اليوم الأحد، لـ28 محطة في المملكة.
وكشف الدكتور عبدالله المسند، عن قائمة درجة الحرارة الكبرى ليوم أمس معظمها أقل من 40 درجة مئوية، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تتشكل السحب التي قد تكون ممطرة اليوم على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.
وأوضح "المسند" أنه قد تتوسع حتى أجزاء من منطقة المدينة المنورة، كما أنه متوقع أن تكون الرياح غربية نشطة قد تثير بعض الغبار في منطقة المدينة المنورة.