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التدريب التقني: تشغيل 15 منشأة تدريبية متخصصة في السياحة

Time منذ ساعة
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التدريب التقني: تشغيل 15 منشأة تدريبية متخصصة في السياحة

الرياض (صدى):
أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني توسعها في تقديم البرامج التدريبية المتخصصة في قطاع السفر والسياحة بهدف مواكبة نمو القطاع السياحي وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها أنها تعمل حالياً على تشغيل(15) منشأة تدريبية متخصصة في مجالات السفر والسياحة بمختلف مناطق المملكة، تقدم البرامج التدريبية لحوالي(21) ألف متدرب ومتدربة ،سواءّ بالتشغيل المباشر لتلك المنشآت أو بالشراكة مع شركات متخصصة في السفر والسياحة لسد احتياجها من الكوادر الوطنية المؤهلة.

وبينت المؤسسة أنها أتاحت أيضاً أقساماً متخصصة في مجالات السياحة والضيافة بعدد من الكليات التقنية للبنين والبنات ،لإكساب المتدربين والمتدربات عدة مهارات متخصصة من أبرزها: أعمال وكيل السفر والسياحة، إنشاء وتعديل وإلغاء الحجوزات، إصدار التذاكر ومستندات السفر، تصميم برامج سياحية، إعداد تقارير المبيعات، وأنظمة ولوائح السفر.

يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تسعى ضمن خططها للتوسع في تشغيل المزيد من المنشآت التدريبية المتخصصة و بناء وتطوير برامج نوعية للمتدربين والمتدربات في مجال السفر والسياحة لتكون رافداً في دعم القطاع السياحي بالمملكة من خلال تأهيل الشباب السعودي للعمل في هذا القطاع الذي يشهد نمواً متزايداً.

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أحدث التعليقات

صنهات هوساوي
مدرب يضم في تشكيلته فراس البريكان وعبدالرحمن الدوسري لايستحق ان يفرح بآسيا
العالمي
المنبر الاعلامي أمانه والكلمة أمانة وللأسف الفراج استغل هذا المنبر في تشويه وتقزيم نادي النصر والنفخ في الهلال وتعظيمه ولايدري المسكين أن الناس تنتقده على تعصبه المقيت وحقده الدفين
لا يهمونك انا مجنونك
فريق فااااشل المفروض بعد المبارة مباشرة الحلافي ينط ويتفاوض عاطلبية لبن حمير يسوولة دسكاون فية جمهور فقراوي متعطش يقودة سعود الصرامي ينتظر وهم بكذى كذىربقطر وتميم وبوة مادحين حليب الحمير يقولون نصين تفقد ثلاثة ايام تصحى ناسي وش صار الحلافي متكي عالعمود اقتنع انهم وجة فشلة
حمود ابوعبدالله
بـــــــــــــــــراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا هههههههههههه
لا يهمونك انا مجنونك
انت او من يفترض بة الحياء من ذى الطلب جايبين راس غليص على غفلة

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