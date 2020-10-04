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القيادة تهنئ سلطان بروناي دار السلام بذكرى توليه مقاليد الحكم في بلاده

Time منذ ساعتين
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القيادة تهنئ سلطان بروناي دار السلام بذكرى توليه مقاليد الحكم في بلاده

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لجلالة السلطان حاج حسن البلقيه، سلطان بروناي دار السلام، بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم في بلاده.

وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب بروناي دار السلام الشقيق تحت قيادته الحكيمة، اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لجلالة السلطان حاج حسن البلقيه، سلطان بروناي دار السلام، بمناسبة توليه مقاليد الحكم في بلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجياً لحكومة وشعب بروناي دار السلام الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

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أحدث التعليقات

صنهات هوساوي
مدرب يضم في تشكيلته فراس البريكان وعبدالرحمن الدوسري لايستحق ان يفرح بآسيا
العالمي
المنبر الاعلامي أمانه والكلمة أمانة وللأسف الفراج استغل هذا المنبر في تشويه وتقزيم نادي النصر والنفخ في الهلال وتعظيمه ولايدري المسكين أن الناس تنتقده على تعصبه المقيت وحقده الدفين
لا يهمونك انا مجنونك
فريق فااااشل المفروض بعد المبارة مباشرة الحلافي ينط ويتفاوض عاطلبية لبن حمير يسوولة دسكاون فية جمهور فقراوي متعطش يقودة سعود الصرامي ينتظر وهم بكذى كذىربقطر وتميم وبوة مادحين حليب الحمير يقولون نصين تفقد ثلاثة ايام تصحى ناسي وش صار الحلافي متكي عالعمود اقتنع انهم وجة فشلة
حمود ابوعبدالله
بـــــــــــــــــراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا هههههههههههه
لا يهمونك انا مجنونك
انت او من يفترض بة الحياء من ذى الطلب جايبين راس غليص على غفلة

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