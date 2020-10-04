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2.08% نسبة نمو تملك المساكن وتوقعات بانخفاض أسعار العقارات

Time منذ ساعة
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2.08% نسبة نمو تملك المساكن وتوقعات بانخفاض أسعار العقارات

الرياض (صدى):
كشفت البيانات أن الاتجاه نحو تملك المساكن هو اتجاه صاعد، وذلك بنسبة نمو 2.08% خلال آخر عامين، وسط توقعات أن تحفز تلك الإجراءات القطاع العقاري على زيادة المعروض، ومن ثم انخفاض أسعار العقارات.

ويأتي ذلك بعدما سجل الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة ارتفاعاً بنسبة 0.7 % في الربع الثاني من 2020 مقارنة بالربع نفسه من العام السابق؛ متأثرا بارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.8%.

ويعمل الأمر الملكي بإعفاء التوريدات العقارية من ضريبة القيمة المضافة، وفرض ضريبة باسم «ضريبة التصرفات العقارية» بنسبة 5 %، على تحفيز القطاع العقاري على زيادة المعروض من الأراضي السكنية، وسيتبع ذلك خفض أسعار العقارات.

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أحدث التعليقات

صنهات هوساوي
مدرب يضم في تشكيلته فراس البريكان وعبدالرحمن الدوسري لايستحق ان يفرح بآسيا
العالمي
المنبر الاعلامي أمانه والكلمة أمانة وللأسف الفراج استغل هذا المنبر في تشويه وتقزيم نادي النصر والنفخ في الهلال وتعظيمه ولايدري المسكين أن الناس تنتقده على تعصبه المقيت وحقده الدفين
لا يهمونك انا مجنونك
فريق فااااشل المفروض بعد المبارة مباشرة الحلافي ينط ويتفاوض عاطلبية لبن حمير يسوولة دسكاون فية جمهور فقراوي متعطش يقودة سعود الصرامي ينتظر وهم بكذى كذىربقطر وتميم وبوة مادحين حليب الحمير يقولون نصين تفقد ثلاثة ايام تصحى ناسي وش صار الحلافي متكي عالعمود اقتنع انهم وجة فشلة
حمود ابوعبدالله
بـــــــــــــــــراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا هههههههههههه
لا يهمونك انا مجنونك
انت او من يفترض بة الحياء من ذى الطلب جايبين راس غليص على غفلة

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