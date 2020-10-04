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الدفاع المدني يحذر أهالي 4 مناطق من أمطار رعدية تستمر حتى الأربعاء

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الدفاع المدني يحذر أهالي 4 مناطق من أمطار رعدية تستمر حتى الأربعاء

الرياض (صدى):
حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأحد، من ازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة، ابتداء من اليوم وحتى يوم الأربعاء القادم.

ومن المتوقع حدوث حالة مطرية على أجزاء من مناطق المملكة تتأثر جراءها مناطق: عسير، وجازان والباحة ومكة المكرمة، بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة.

ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر منطقة المدينة المنورة بهطول أمطار متوسطة ورياح نشطة.

وأهابت إدارة الدفاع المدني بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على سلامتهم.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يارب تسهلها بحولك وقوتك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يارب تسهلها بحولك وقوتك
مطرود في اليوم الوطني
اين من كان بالأمس يتغنى بالوطنيه واليوم تسقط الأقنعة كم أنت كبير ياعالمي🤣🤣🤣كشفت لنا دجاج الوطنية
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عند الله خير كثير
شيوووووووووووووووووووووووووون
اكثر شخص متناقض بالحياة الادمي هذا واكثر تصريحاته على الهواء يجيب العيد هههههههههههههه الله يرفع عنه ولا يبلانا

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