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حميدتي: " كل العالم شغال مع إسرائيل عايزين نشوف مصلحتنا وين "

Time منذ 50 دقيقة
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حميدتي: " كل العالم شغال مع إسرائيل عايزين نشوف مصلحتنا وين "

الخرطوم (صدى):
صرح نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو " حميدتي "، أمس الجمعة، بأن بلاده ترغب في إقامة علاقات مع إسرائيل، وليس تطبيعا.

وقال حميدتي، في مقابلة تليفزيونية: " إن إسرائيل متطورة، ونحن عايزين نشوف مصلحتنا وين، كل العالم شغال مع إسرائيل، والدول العظمى شغالة مع إسرائيل من ناحية تقنية ومن ناحية زراعة ".

وأضاف: " نحن نحتاج إلى إسرائيل بصراحة، ولا خايفين من زول، عايزين علاقات وليس تطبيع، وماشيين في هذا الخط ".

وتابع: "إسرائيل لا تربطنا معها حدود، وصحيح أن القضية الفلسطينية مهمة، والشعب الفلسطيني نحن مفترض نقف معه في قضاياه، لكن نحن ما أقرب الآن من الناس العاملين علاقات مع إسرائيل".

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أحدث التعليقات

ابو وليد
الفقر ههههههههههه اقصد الخرقه هههههههه لا لا اقصد النصر هههههههههه
خالد
حطوها برأس هالمغفل الجاهل حميدتي ههههههههه
ابو وليد
ضيعهم حمدوك صعب نقولهم مبروك
خالد
الله يهديك للحق
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يبني ويهدم

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