حميدتي: " كل العالم شغال مع إسرائيل عايزين نشوف مصلحتنا وين "

الخرطوم (صدى):
صرح نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو " حميدتي "، أمس الجمعة، بأن بلاده ترغب في إقامة علاقات مع إسرائيل، وليس تطبيعا.
وقال حميدتي، في مقابلة تليفزيونية: " إن إسرائيل متطورة، ونحن عايزين نشوف مصلحتنا وين، كل العالم شغال مع إسرائيل، والدول العظمى شغالة مع إسرائيل من ناحية تقنية ومن ناحية زراعة ".
وأضاف: " نحن نحتاج إلى إسرائيل بصراحة، ولا خايفين من زول، عايزين علاقات وليس تطبيع، وماشيين في هذا الخط ".
وتابع: "إسرائيل لا تربطنا معها حدود، وصحيح أن القضية الفلسطينية مهمة، والشعب الفلسطيني نحن مفترض نقف معه في قضاياه، لكن نحن ما أقرب الآن من الناس العاملين علاقات مع إسرائيل".