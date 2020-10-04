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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

Time منذ 14 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة قد تمتد إلى الأجزاء الساحلية منها كذلك على أجزاء من مرتفعات المدينة المنورة، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية، و تنشط الرياح السطحية على منطقتي حائل و الجوف.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

عايض عيضة
والنصب والإحتيال وأكل أموال الناس بالباطل وهذه بعض الصفات لما تقدم ذكره
عايض عيضة
والنصب والإحتيال وأكل أموال الناس بالباطل وهذه بعض الصفات لما تقدم ذكره
فارس العوني
الكوره جلد منفوخ أتركو الأمور هذي جزاك ﷲ خير
ناصر
اهم شيء المصورات الجويه تكون قبل ٨٧ ولايترك مجال لتلاعب لصوص الاراضي .
عبدالله
يازيايه اسمك لحاله يفشل

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