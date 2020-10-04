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الموارد البشرية ترصد السعودة الوهمية بالذكاء الاصطناعي

Time منذ ساعة
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الموارد البشرية ترصد السعودة الوهمية بالذكاء الاصطناعي

الرياض (صدى):
كشفت وزارة الموارد البشرية عن استخدام نظام ذكاء اصطناعي يتابع حركة تسجيل المشتركين ويقوم بتحليلها بناء على معايير معينة لاكتشاف حالات السعودة الوهمية، وإحالتها للتفتيش الميداني للتحقق وتسجيل المخالفات والعقوبات.

وأوضحت الوزارة أنها تتعاون مع التأمينات الاجتماعية للتحقق من صحة بيانات المسجلين ضمن اجراءاتها لرصد السعودة الوهمية، ومن ضمن الاجراءات التحقق من حالات التسجيل الوهمي.

وأشارت إلى أنه عند تقدم أي مواطن بشكوى للوزارة أو المؤسسة تتضمن تسجيله بالتأمينات الاجتماعية دون وجود علاقة عمل فعلية، تبحث المؤسسة الحالة للتأكد من صحة الشكوى ومدى وجود علاقة عمل فعلية من عدمها، وإذا ثبت عدم وجود علاقة عمل بين صاحب العمل والعامل تتم إحالة الحالة إلى لجنة التحقيق في المخالفات لدى المؤسسة.

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عايض عيضة
والنصب والإحتيال وأكل أموال الناس بالباطل وهذه بعض الصفات لما تقدم ذكره
عايض عيضة
والنصب والإحتيال وأكل أموال الناس بالباطل وهذه بعض الصفات لما تقدم ذكره
فارس العوني
الكوره جلد منفوخ أتركو الأمور هذي جزاك ﷲ خير
ناصر
اهم شيء المصورات الجويه تكون قبل ٨٧ ولايترك مجال لتلاعب لصوص الاراضي .
عبدالله
يازيايه اسمك لحاله يفشل

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