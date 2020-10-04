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الأمير فيصل بن تركي: يجب تأجيل أول جولتين للنصر في الدوري السعودي

Time منذ ساعة
Views 1958
الأمير فيصل بن تركي: يجب تأجيل أول جولتين للنصر في الدوري السعودي

ماجد محمد (صدى):
صرح الأمير فيصل بن تركي، رئيس النصر السابق، بأنه يجب طلب تأجيل أول جولتين من الدوري السعودي لنادي النصر لكي لا يقع إرهاق على اللاعبين.

وأضاف الأمير فيصل بن تركي: " يجب التركيز على القادم وهو الدوري فلنترك الإنتقادات ولنركز على المهمة المقبلة ولكن أود أن أطرح رأي بسيط أكثر نادي سعودي وصل الى مرحلة متقدمة في هذه البطولة هو النصر " .

يذكر أن النصر فشل في الحصول على بطاقة الصعود للمباراة النهائية لدوري أبطال أسيا بعد الخسارة 5-3 بركلات الترجيح أمام فريق بيرسبوليس الإيراني في لقاء نصف النهائي.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
ابو عمار
طيب
ابو عمار
طيب
العالمي بطل دوري أبطال آسيا وكبير القارة
كيف حمدالله هداف البطولة وفرق الشرق باقي مالعبت؟ 😂😂😂😂
ابو عمار
تبادل الزوجات شغله قديمه في مصر .. اعتقد لهم علاقه بعبدة الشيطان

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