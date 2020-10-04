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سامي الجابر : «من وصل إلى قبل النهائي خارت قواه بسبب ٤ تغييرات!»

Time منذ 7 ساعات
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سامي الجابر : «من وصل إلى قبل النهائي خارت قواه بسبب ٤ تغييرات!»

ماجد محمد (صدى):
أعرب لاعب الهلال السابق ومنتخب الأخضر سامي الجابر، عن استغرابه من فقدان النصر لفرصة التأهل إلى النهائي على الرغم من توافر الظروف التي تساعده.

وأشار "الجابر" إلى أن النصر والفريق البيروزي لم يقدموا مباراة تليق بنصف النهائي بعد 4 تغييرات فقط.

وقال "الجابر" في تغريدته عبر "تويتر" : "جرى بيروزي الايراني و النصر السعودي ٤ تغييرات ثم شاهدنا مباراة فنياً لا تليق بنصف نهائي اكبر قارات العالم ، النسخة الأسهل كان من الممكن ان تكون بحضور فني قوي مع غياب الذهاب والاياب".

وتابع : "كيف يكمل حامل اللقب مشواره بغياب صفه الاساسي و من وصل لقبل النهائي خارت قواه بسبب ٤ تغييرات !".

وخسر النصر أمام الفريق الإيراني بركلات الترجيح على الرغم من أن الفائز كان يلعب بـ 10 لاعبين فقط.

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أحدث التعليقات

عايض عيضة
والنصب والإحتيال وأكل أموال الناس بالباطل وهذه بعض الصفات لما تقدم ذكره
عايض عيضة
والنصب والإحتيال وأكل أموال الناس بالباطل وهذه بعض الصفات لما تقدم ذكره
فارس العوني
الكوره جلد منفوخ أتركو الأمور هذي جزاك ﷲ خير
ناصر
اهم شيء المصورات الجويه تكون قبل ٨٧ ولايترك مجال لتلاعب لصوص الاراضي .
عبدالله
يازيايه اسمك لحاله يفشل

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