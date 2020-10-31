بالفيديو.. وزير الصحة: «بعد كورونا ارتفع النشاط الرياضي وانخفض عدد المدخنين»

الرياض (صدى):
قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة إن التوعية لعبت دورًا محورياً في جائحة كورونا لأنها ساهمت في التعريف بأهمية الكمامة وتغطية الأنف والفم وتعزيز النظافة والتعقيم والبعد عن المصافحة من خلال التباعد.
وأضاف الربيعة خلال تصريحات تلفزيونية في حفل جائزة وعي:" الإصابات والوفيات في انخفاض "، مبينا:" الوعي في الجانب الصحي تطور بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية ".
ولفت الربيعة إلى ارتفاع النشاط الرياضي بكل أنواعه وانخفاض نسبة المدخنين، بالإضافة إلى الاهتمام بالغذاء الصحي.
وأوضح الربيعة أن التوعية لدى الكثيرين ساهمت في تحسين أنماط حياتهم ووسائل المعيشة وأسلوب التعايش بطريقة صحية، موجها رسالة للفائزين بجائزة وعي:" أهنئ جميع الفائزين بالجائزة من جميع دول الخليج، مبروك، مسابقة كانت رائعة ".
ووجه الربيعة الشكر والامتنان لكل من شارك في مسابقة وعي، قائلا:" رأينا إبداعات رائعة ومشاركات متميزة "، مشيرا إلى أن المشاركات ستساهم في الارتقاء بالتوعية وتعزيز الصحة في الفترة القادمة.