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إصابة 5 أشخاص إثر حادث انقلاب في العقيق

Time منذ 5 دقائق
Views 1170
إصابة 5 أشخاص إثر حادث انقلاب في العقيق

إبراهيم الزهراني (صدى):
صرح المتحدث الرسمي للهلال الاحمر بالباحة عماد منسي الزهراني ان عمليات الهلال تلقت بلاغا عن وقوع حادث انقلاب في تمام الساعه 19:33 مساء اليوم السبت الموقع : جرب طريق الاسكان بمحافظة العقيق .

واضاف الزهراني أنه تم توجيه فرقتين اسعافيه من الهلال الاحمر وفرقة من الدفاع المدني للموقع وعند وصول الفرق أتضح وجود خمس اصابات : اصابه خطيرة واصابه متوسطه و اصابتين بسيطه تم التدخل اسعافياً ونقلت لمستشفى العقيق عن طريق اسعافات الهلال الاحمر ، واصابه عن طريق اسعاف المدني

وأهاب الزهراني المواطنين والمقيمين إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم الطواري بالخدمه الاسعافيه (997) عند حدوث أي طارئ او عن طريق تطبيق اسعفني عبر الاجهزه الذكيه. لا قدر الله و عدم تحريك المصابين في الحوادث المرورية حتى وصول الفرق الإسعافية ، كما تمنى منهم التعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ ، و عدم التجمهر عند الحوادث حتى يتسنى للمسعفين تقديم الخدمة الطبية الإسعافية والقيام بواجبهم الإنساني .

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أحدث التعليقات

فهدعبدالله
هذا وزير ماينفذالازامرالملكيه الخضارمازلوالاجانب الشركات نصفه خواله يمنيين الحلويات يمنيين كاشيرالمطاعم يمنيين وش نفذمن اوامرالملك عطوني واحد نفذه البقالات لبويمن وكل كلامي صحيح شف بالله شكله بأهله لوزير المشكله نكتب مقالات بصالح الوطن والمواطن دون جدوى
فهدعبدالله
هذا وزير ماينفذالازامرالملكيه الخضارمازلوالاجانب الشركات نصفه خواله يمنيين الحلويات يمنيين كاشيرالمطاعم يمنيين وش نفذمن اوامرالملك عطوني واحد نفذه البقالات لبويمن وكل كلامي صحيح شف بالله شكله بأهله لوزير المشكله نكتب مقالات بصالح الوطن والمواطن دون جدوى
ابوسامي
تافه يكلم تافهة
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
والله انك كذبت ياجتسنيه صح ماهو بيومه والا عارفين دبغه لكم وللغير👌😂العقيد لاعب لوحده امام فريق يدافع من اول صافره لنهايه😂ولو واجهتو فريق غير رغم تقدمكم الشوط الاول بهدفين لاشي لقلبهاالاهلي حاليا نسخه الاتحاد مودع😂 وما راح يروحون بعيد اثنينهم👍👌😊😂
وافي
الله يضربكم لا اسفل السافلين

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