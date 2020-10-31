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مرور الشرقية يكشف عن الطرق البديلة لإغلاق جسر الأمير نايف بالدمام 

Time منذ ساعة
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مرور الشرقية يكشف عن الطرق البديلة لإغلاق جسر الأمير نايف بالدمام 

الدمام (صدى):
نوهت إدارة مرور المنطقة الشرقية بأنه تم التنسيق مع فرع وزارة النقل بالمنطقة لاستكمال مشروع جسر طريق الأمير نايف مع طريق الرياض - الدمام.

وأوضحت أنه سيتم إغلاق الجزء الجنوبي اعتبارًا من يوم السبت الموافق ١٤٤٢/٣/١٤ هـ وإغلاق الجزء الشمالي اعتبارا من يوم السبت ٣/٢٨/ ١٤٤٢ هـ

ويمثل الإغلاق الكلي المرحلة الثانية من استكمال أعمال الجسر، وسيتم فيها إغلاق جسر الأمير نايف بن عبدالعزيز مع تقاطعه مع طريق علي بن أبي طالب باتجاه طريق الرياض، وتحويل حركة السير إلى طريق الخدمة المجاور له، مع إغلاق جزئي بالجهة الشمالية حتى تقاطع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز مع طريق علي بن أبي طالب باتجاه الشرق والغرب.

ويمكن استخدام الطرق البديلة حسب المخطط الموضح أدناه:

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
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