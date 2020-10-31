محمد نور يبارك لـ "الاتحاد": الفريق يبشر بالخير (فيديو)

طلال الغامدي (صدى):
حرص اللاعب الدولي السابق، ولاعب فريق الاتحاد محمد نور على تهنئة فريقه بعد فوزه على الأهلي ، حيث سجل هدفين مقابل لا شيء في الجولة الثالثة من الدوري.
وظهر محمد نور خلال مقطع فيديو قائلا: " ألف مبروك علي الثلاثة نقاط، الفريق كان منظم ويبشر بالخير"
وكانت لجنة الرقابة على المنشطات، قد أوقفت محمد نور لمدة 4 سنوات في موسم 2015، وانتهت مدة الإيقاف يوم 28 أكتوبر، ومن المتوقع أن يعلن اللاعب عن موعد اعتزاله والفريق الذي سيحضر للمشاركة في هذا اليوم.
يذكر أن نادي الاتحاد نجح في خطف أول فوز له منذ انطلاق الدوري من نظيره الأهلي؛ حيث سجل هدفين مقابل لا شيء في الجولة الثالثة من المسابقة.