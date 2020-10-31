«حجازي» يُربك الأهلي ويثير جنون جمهور الاتحاد: «أداء رجولي» (فيديو)

نواف السالم (صدى):
أربك أحمد حجازي اللاعب الجديد الوافد إلى الاتحاد خطوط الأهلي في أول مشاركة له في دوري المحترفين.
ولاقى اللاعب المصري إشادة جنونية و كبيرة من جمهور الاتحاد عقب مباراة اليوم والفوز على الأهلي؛ حيث أعرب الجمهور عن سعادتهم بهذه الصفقة بعد أن استطاع إيقاف خطر مهاجم الأهلي عمر السومة.
وعدد جمهور الاتحاد مزايا لاعبه الجديد؛ حيث يترقب الاتحاديين أداء قوي من اللاعب المصري بعد ما قدمه اليوم.
وغرد أحد الجماهير قائلا : "حجازي وش سويت اليوم ف المبارة ي ورع مرجله وربي"، وأضاف أخر: "جدار دفاعي بقيادة حجازي فينك من زمان .السومة لاحول ولا قوة....اذا الاهلي اعزل السومة ينتهي الاهلي...الف مبروك الإنتصار المستحق ..".
ومن جانبه أشار اللاعب المصري بأداء اللاعبين في الاتحاد، اليوم؛حيث قال إنهم قدموا أداء جولي.
وقال حجازي في تصريحات عقب المباراة : "اللاعبين قدموا أداء "رجولي"، كان هناك إصرار لكسب النقاط الثلاث".
وتابع : "اللاعبين ساعدوني كثيرًا في الملعب.. وأشكر جماهير الاتحاد على الاستقبال وكنت أتمنى حضورهم لأنهم الداعم الرئيسي واللاعب الأول للفريق".