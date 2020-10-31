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بالفيديو.. رئيس "وهج" يكشف عن 3 مرتكزات لمنظومة الصناعة العسكرية

Time منذ 51 دقيقة
Views 1508
بالفيديو.. رئيس "وهج" يكشف عن 3 مرتكزات لمنظومة الصناعة العسكرية

علي القحطاني (صدى):
قال رئيس الشركة السعودية للتقنيات المتقدمة ‎" وهج " أيمن الحازمي إن الشركة نجحت في تحقيق المرتكزات الثلاث لمنظومة الصناعة العسكرية.

وأشار الحازمي خلال حواره عبر برنامج " يا هلا " إلى المرتكزات الثلاث لمنظومة الصناعة العسكرية وهي الأنظمة الميكانيكية عالية الدقة، والأجهزة الإلكترونية، ومنظومة الأمن السيبراني والبرمجيات.

وأوضح الحازمي:" تميزنا في " وهج " بالأنظمة الميكانيكية " الخراطة عالية الدقة "، لافتا:" لدينا عقد مع شركة هانيويل للطائرات المدنية ".

وتابع الحازمي:" لدينا شركات متميزة بالمملكة في الأجهزة الإلكترونية والأمن السيبراني ".

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أحدث التعليقات

فهدعبدالله
هذا وزير ماينفذالازامرالملكيه الخضارمازلوالاجانب الشركات نصفه خواله يمنيين الحلويات يمنيين كاشيرالمطاعم يمنيين وش نفذمن اوامرالملك عطوني واحد نفذه البقالات لبويمن وكل كلامي صحيح شف بالله شكله بأهله لوزير المشكله نكتب مقالات بصالح الوطن والمواطن دون جدوى
فهدعبدالله
هذا وزير ماينفذالازامرالملكيه الخضارمازلوالاجانب الشركات نصفه خواله يمنيين الحلويات يمنيين كاشيرالمطاعم يمنيين وش نفذمن اوامرالملك عطوني واحد نفذه البقالات لبويمن وكل كلامي صحيح شف بالله شكله بأهله لوزير المشكله نكتب مقالات بصالح الوطن والمواطن دون جدوى
ابوسامي
تافه يكلم تافهة
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
والله انك كذبت ياجتسنيه صح ماهو بيومه والا عارفين دبغه لكم وللغير👌😂العقيد لاعب لوحده امام فريق يدافع من اول صافره لنهايه😂ولو واجهتو فريق غير رغم تقدمكم الشوط الاول بهدفين لاشي لقلبهاالاهلي حاليا نسخه الاتحاد مودع😂 وما راح يروحون بعيد اثنينهم👍👌😊😂
وافي
الله يضربكم لا اسفل السافلين

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