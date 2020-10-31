بالفيديو.. رئيس "وهج" يكشف عن 3 مرتكزات لمنظومة الصناعة العسكرية

علي القحطاني (صدى):
قال رئيس الشركة السعودية للتقنيات المتقدمة " وهج " أيمن الحازمي إن الشركة نجحت في تحقيق المرتكزات الثلاث لمنظومة الصناعة العسكرية.
وأشار الحازمي خلال حواره عبر برنامج " يا هلا " إلى المرتكزات الثلاث لمنظومة الصناعة العسكرية وهي الأنظمة الميكانيكية عالية الدقة، والأجهزة الإلكترونية، ومنظومة الأمن السيبراني والبرمجيات.
وأوضح الحازمي:" تميزنا في " وهج " بالأنظمة الميكانيكية " الخراطة عالية الدقة "، لافتا:" لدينا عقد مع شركة هانيويل للطائرات المدنية ".
وتابع الحازمي:" لدينا شركات متميزة بالمملكة في الأجهزة الإلكترونية والأمن السيبراني ".