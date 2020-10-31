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«جستنيه»: «حضر الأتي فغاب الأهلي.. حجازي جمد السومة»

Time منذ ساعة
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«جستنيه»: «حضر الأتي فغاب الأهلي.. حجازي جمد السومة»

نواف السالم (صدى):
حرص الناقد الرياضي عدنان جستنيه، اليوم السبت، على تهنئة الاتحاد بفوزهم المثير على الأهلي في الجولة الثالثة من دوري المحترفين.

وقال "جستنيه" : "الف مبروك للاتحاد فوز مستحق وبجدارة وبالرأفة والرحمة والحنين".

وتابع : "حضر الاتي فغاب الاهلي.. حظاً اوفر للحبايب خيرها في غيرها"، مشيدًا باللاعب الجديد أحمد حجازي، قائلًا:"قلتها في برنامج الحصاد الرياضي وفي سوالف رياضيك ولاموني لو وجد السومة دفاع قوي لن يستطيع التسجيل وهذا ماحدث اليوم .. حجازي عرف له وجمده في مكانه".

وعلى جانب أخر فتح النار على حكم المباراة، قائلا :"الحكم ماهو موجود"، مشيرًا إلى أنه خارج التغطية على حد وصفه.

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أحدث التعليقات

فهدعبدالله
هذا وزير ماينفذالازامرالملكيه الخضارمازلوالاجانب الشركات نصفه خواله يمنيين الحلويات يمنيين كاشيرالمطاعم يمنيين وش نفذمن اوامرالملك عطوني واحد نفذه البقالات لبويمن وكل كلامي صحيح شف بالله شكله بأهله لوزير المشكله نكتب مقالات بصالح الوطن والمواطن دون جدوى
فهدعبدالله
هذا وزير ماينفذالازامرالملكيه الخضارمازلوالاجانب الشركات نصفه خواله يمنيين الحلويات يمنيين كاشيرالمطاعم يمنيين وش نفذمن اوامرالملك عطوني واحد نفذه البقالات لبويمن وكل كلامي صحيح شف بالله شكله بأهله لوزير المشكله نكتب مقالات بصالح الوطن والمواطن دون جدوى
ابوسامي
تافه يكلم تافهة
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
والله انك كذبت ياجتسنيه صح ماهو بيومه والا عارفين دبغه لكم وللغير👌😂العقيد لاعب لوحده امام فريق يدافع من اول صافره لنهايه😂ولو واجهتو فريق غير رغم تقدمكم الشوط الاول بهدفين لاشي لقلبهاالاهلي حاليا نسخه الاتحاد مودع😂 وما راح يروحون بعيد اثنينهم👍👌😊😂
وافي
الله يضربكم لا اسفل السافلين

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