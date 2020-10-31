«جستنيه»: «حضر الأتي فغاب الأهلي.. حجازي جمد السومة»

نواف السالم (صدى):
حرص الناقد الرياضي عدنان جستنيه، اليوم السبت، على تهنئة الاتحاد بفوزهم المثير على الأهلي في الجولة الثالثة من دوري المحترفين.
وقال "جستنيه" : "الف مبروك للاتحاد فوز مستحق وبجدارة وبالرأفة والرحمة والحنين".
وتابع : "حضر الاتي فغاب الاهلي.. حظاً اوفر للحبايب خيرها في غيرها"، مشيدًا باللاعب الجديد أحمد حجازي، قائلًا:"قلتها في برنامج الحصاد الرياضي وفي سوالف رياضيك ولاموني لو وجد السومة دفاع قوي لن يستطيع التسجيل وهذا ماحدث اليوم .. حجازي عرف له وجمده في مكانه".
وعلى جانب أخر فتح النار على حكم المباراة، قائلا :"الحكم ماهو موجود"، مشيرًا إلى أنه خارج التغطية على حد وصفه.