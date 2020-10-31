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صورة نادرة من الرياض

Time منذ 38 دقيقة
Views 487
صورة نادرة من الرياض

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أحدث التعليقات

زاير
الشباب متهور يفتقد الحكمه و الرفق يسوق برعونه واستعجال ولا يدرك الأخطار.
بلبل البحر
القبر صندوق العمل!!
ابو وليد
حدث العاقل بما لايليق فإن صدق فلا عقل له
F
هذا يدل على خير الوطن يا غبي
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

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