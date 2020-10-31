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شاهد.. البيئة تكشف سبب استخدام الحطب المستورد بدلا من المحلي

Time منذ 51 دقيقة
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شاهد.. البيئة تكشف سبب استخدام الحطب المستورد بدلا من المحلي

الرياض (صدى):

نشرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم السبت، فيديو توضيحي يُبسط أسباب لجوء المملكة لاستيراد حطب من الخارج.

وأوضح الفيديو أن استخدام الحطب المحلي في التدفئة قد يضر البيئة في المملكة ويُسبب العديد من الكوارث الطبيعية التي تتعلق بالطقس المتقلب والرياح وما شابه ذلك بسبب قلة المساحات الخضراء.

ولفت الفيديو إلى أنه يتم استيراد حطب للتدفئة من دول لديها غابات مخصصة بالفعل لخشب التحطيب ؛ إضافة إلى أنه يكون لديها فائض لن يدر بيئتها.

ونصحت الوزارة باستخدام الحطب المستورد بدلًا من المحلي للحفاظ على البيئة خضراء.

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أحدث التعليقات

زاير
الشباب متهور يفتقد الحكمه و الرفق يسوق برعونه واستعجال ولا يدرك الأخطار.
بلبل البحر
القبر صندوق العمل!!
ابو وليد
حدث العاقل بما لايليق فإن صدق فلا عقل له
F
هذا يدل على خير الوطن يا غبي
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

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