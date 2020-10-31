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الصحة العالمية تعلن عن قلقلها من تبعات فيروس كورونا

Time منذ ساعة
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الصحة العالمية تعلن عن قلقلها من تبعات فيروس كورونا

جنيف (صدى):
أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن قلقه من تبعات فيروس كورونا، موضحا أنه يسبب مجموعة من الآثار الخطيرة على المدى الطويل.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي افتراضي أن أعراض المرض الذي يتقلب مع مرور الوقت مثيرة للقلق، مشيرا إلى أن الوضع يؤكد كيف أن حصانة القطيع غير مجدية.

وأضاف أن الأعراض تتراوح بين التعب والسعال وضيق في التنفس، إلى التهاب وإصابة الأعضاء الرئيسية، بما في ذلك الرئتين والقلب، وأيضا الآثار العصبية والنفسية، لافتا إلى ضرورة اعتراف الحكومات بالآثار طويلة الأجل لكورونا وأن تضمن أيضًا حصول جميع المرضى على الخدمات الصحية.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن الخبراء لايزالون يتعلمون عن الفيروس، إلا أن ما هو واضح هو أن كورونا ليس فقط مجرد فيروس يقتل الناس.

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أحدث التعليقات

زاير
الشباب متهور يفتقد الحكمه و الرفق يسوق برعونه واستعجال ولا يدرك الأخطار.
بلبل البحر
القبر صندوق العمل!!
ابو وليد
حدث العاقل بما لايليق فإن صدق فلا عقل له
F
هذا يدل على خير الوطن يا غبي
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

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