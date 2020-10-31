الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. لوشيسكو: " ضمك خصم جيد والمباراة كانت صعبة "

Time منذ ساعة
Views 1616
بالفيديو.. لوشيسكو: " ضمك خصم جيد والمباراة كانت صعبة "

طلال الغامدي (صدى):
علق المدير الفني للهلال الروماني رازفان لوشيسكو على فوز الهلال على ضمك بثنائية في إطار الجولة الثالثة من دور المحترفين.

وقال لوشيسكو خلال تصريحات تلفزيونية أعقبت المباراة:" لا يوجد لدي شك بأننا سنتحسن بشكل ملحوظ في قادم الجولات ومع اكتمال جاهزية بعض اللاعبين ".

وأوضح لوشيسكو:" المباراة كانت صعبة و في الشوط الثاني فهمنا الخصم و لعبنا بطريقتنا، و الفريق لازال بحاجة للعودة بشكل أفضل خاصة بعد الإصابات التي حدثت في الفترة الماضية ".

وأشار لوشيسكو:" سلمان الفرج عائد للتو وليس مستعداً للمشاركة في مباراة كاملة ولكنه يتجاوب مع الفريق بشكل إيجابي وأنا سعيد من أجله "، مبينا:" 3 نقاط في غاية الأهمية تحققت اليوم أمام خصم جيد ".

وتابع لوشيسكو:" لم نصل إلى المستوى المأمول منا بعد ولكننا في طور الوصول لذلك "، مشيرا:" تسجيل الهدف الأول ساعدنا كثيراً في تسيير مباراة اليوم كما نريد ".

Time واتساب

أحدث التعليقات

زاير
الشباب متهور يفتقد الحكمه و الرفق يسوق برعونه واستعجال ولا يدرك الأخطار.
بلبل البحر
القبر صندوق العمل!!
ابو وليد
حدث العاقل بما لايليق فإن صدق فلا عقل له
F
هذا يدل على خير الوطن يا غبي
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

أخر الأخبار

«جستنيه»: «حضر الأتي فغاب الأهلي.. حجازي جمد السومة»
«جستنيه»: «حضر الأتي فغاب الأهلي.. حجازي جمد السومة»
Time منذ 58 ثانية Views 1035
شاهد.. تعرض «المولد» لإصابة مروعة قد تغيبه عن الملاعب 12 أسبوع
شاهد.. تعرض «المولد» لإصابة مروعة قد تغيبه عن الملاعب 12 أسبوع
Time منذ 10 دقائق Views 1480
حتى الخيل ماسلم منها
حتى الخيل ماسلم منها
Time منذ 23 دقيقة Views 319
الشايب مستانس على الاخر
الشايب مستانس على الاخر
Time منذ 24 دقيقة Views 341
يامن شراله من حلاله عله
يامن شراله من حلاله عله
Time منذ 24 دقيقة Views 319
الاتحاد يخطف أول فوز له من الأهلي ويصحح مساره (فيديو)
الاتحاد يخطف أول فوز له من الأهلي ويصحح مساره (فيديو)
Time منذ 33 دقيقة Views 1593
صورة نادرة من الرياض
صورة نادرة من الرياض
Time منذ 38 دقيقة Views 482
إحصائية جديدة لمنصة مدرستي تكشف التزام الطلاب بحضور الفصول الافتراضية
إحصائية جديدة لمنصة مدرستي تكشف التزام الطلاب بحضور الفصول الافتراضية
Time منذ 40 دقيقة Views 1540
شاهد.. حقيقة الفيديو المتداول لاصطدام طائرة في مبنى أحد المطارات
شاهد.. حقيقة الفيديو المتداول لاصطدام طائرة في مبنى أحد المطارات
Time منذ 46 دقيقة Views 594
شاهد.. البيئة تكشف سبب استخدام الحطب المستورد بدلا من المحلي
شاهد.. البيئة تكشف سبب استخدام الحطب المستورد بدلا من المحلي
Time منذ 51 دقيقة Views 1646