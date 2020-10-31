بالفيديو.. لوشيسكو: " ضمك خصم جيد والمباراة كانت صعبة "

طلال الغامدي (صدى):
علق المدير الفني للهلال الروماني رازفان لوشيسكو على فوز الهلال على ضمك بثنائية في إطار الجولة الثالثة من دور المحترفين.
وقال لوشيسكو خلال تصريحات تلفزيونية أعقبت المباراة:" لا يوجد لدي شك بأننا سنتحسن بشكل ملحوظ في قادم الجولات ومع اكتمال جاهزية بعض اللاعبين ".
وأوضح لوشيسكو:" المباراة كانت صعبة و في الشوط الثاني فهمنا الخصم و لعبنا بطريقتنا، و الفريق لازال بحاجة للعودة بشكل أفضل خاصة بعد الإصابات التي حدثت في الفترة الماضية ".
وأشار لوشيسكو:" سلمان الفرج عائد للتو وليس مستعداً للمشاركة في مباراة كاملة ولكنه يتجاوب مع الفريق بشكل إيجابي وأنا سعيد من أجله "، مبينا:" 3 نقاط في غاية الأهمية تحققت اليوم أمام خصم جيد ".
وتابع لوشيسكو:" لم نصل إلى المستوى المأمول منا بعد ولكننا في طور الوصول لذلك "، مشيرا:" تسجيل الهدف الأول ساعدنا كثيراً في تسيير مباراة اليوم كما نريد ".