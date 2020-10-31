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بن زكري: «كنا نستطيع هز شباك الهلال برباعية في أول 5 دقائق» (فيديو)

Time منذ ساعة
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بن زكري: «كنا نستطيع هز شباك الهلال برباعية في أول 5 دقائق» (فيديو)

ماجد محمد (صدى):
قال نور الدين بن زكري مدرب نادي ضمك، اليوم السبت، إن فريقه كان يستطيع الفوز على الهلال في الشوط الأول.

وأضاف "بن زكري" في تصريحاته عقب المباراة : "كان بإمكان فريقي تسجيل 4 أهداف في أول خمسة دقائق..و كان يمكننا العودة للمباراة لولا الطرد".

وتابع مدرب ضمك : "فريقي لعب تحت " نرفزه ".. و أتمنى أن تكون الفرق كلها متساويه".

ولفت إلى أن الكرة في المملكة تحتاج إلى تطوير؛ حيث قال : ""عشت سنوات عمري في إيطاليا والكرة هنا تحتاج للتطوير".

وانتهت مباراة ضمك والهلال بفوز الأخير بثنائية مقابل لاشيء، في إطار الجولة الثالثة من دوري المحترفين.

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أحدث التعليقات

زاير
الشباب متهور يفتقد الحكمه و الرفق يسوق برعونه واستعجال ولا يدرك الأخطار.
بلبل البحر
القبر صندوق العمل!!
ابو وليد
حدث العاقل بما لايليق فإن صدق فلا عقل له
F
هذا يدل على خير الوطن يا غبي
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

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