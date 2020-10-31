"المطلق" يوضح مدى شرعية أخذ لقاح الإنفلونزا الموسميّة

عادل الحربي (صدى):
أكد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، أن أخذ لقاح الإنفلونزا الموسميّة، مستحب لأنه يعتبر أخذ بالأسباب، موضحًا أن للإنسان أجر عظيم إذا كان ينوي الحفظ على صحته.
وقال " المطلق " في برنامج "فتاوى" ، إن الله أنعم علينا في المملكة، حيث أن لقاح الإنفلونزا متاح للجميع مجاناً، ويقدم عند أبواب المساجد والحدائق والأماكن العامة.
وأشار الشيخ "المطلق" إلى جواز الصلاة في المنزل لمن يشكو من شدة أعراض الإنفلونزا الموسميّة، حتى لا ينقل العدوى إلى غيره.
ويذكر أن وزارة الصحة، قد أكدت أن تطعيم الإنفلونزا الموسميّة يحمي من الإصابة بها بنسبة 70-90%، مشيرة إلى إمكانية الحصول على التطعيمات مجانًا في كل المراكز الصحيّة.