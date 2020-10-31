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اشتراطات استيراد الدراجات النارية ودخولها المملكة

Time منذ 43 دقيقة
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اشتراطات استيراد الدراجات النارية ودخولها المملكة

الرياض (صدى):
أوضحت الجمارك السعودية ، اشتراطات فسح الدراجات النارية المستوردة للاستخدام الشخصي أو التجاري.

وقالت الجمارك أنه إذا كانت قوة الدراجة النارية ذات العجلتين أو الاربع عجلات أكثر من 150 cc يجب أن تحمل رقم هيكل وأن يجاز فسحها من جهة الاختصاص الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ليتم طباعة بطاقة جمركية لها واستخراج لوحات مرورية .

وأضافت الجمارك انه في حال كانت قوة الدراجة النارية ذات العجلتين أو الاربع عجلات أقل من 150cc فيلزم عرضها على الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ولاتتطلب طباعة جمركية ، ولا استخراج لوحات مرورية . .

وأكدت الجمارك أن الدراجات النارية ذات الثلاث عجلات يمنع استيرادها.

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أحدث التعليقات

علي
انتوا بزمن نونو واخوه وشلتهم والله يبتليهم ويمسحهم عن وجه الارض تدخل سياسه برياضه ولعب باموالنا وتدخلات ولعب من تحت لتحت ولكن عليكم بدعاء اخر الليل وربي عظيم شديد الانتقام
عادل عبدالحي حمزة
المستوردة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
والى العايله كلها تشخر كيف العمل فيهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يخارجنا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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