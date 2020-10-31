اشتراطات استيراد الدراجات النارية ودخولها المملكة

الرياض (صدى):
أوضحت الجمارك السعودية ، اشتراطات فسح الدراجات النارية المستوردة للاستخدام الشخصي أو التجاري.
وقالت الجمارك أنه إذا كانت قوة الدراجة النارية ذات العجلتين أو الاربع عجلات أكثر من 150 cc يجب أن تحمل رقم هيكل وأن يجاز فسحها من جهة الاختصاص الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ليتم طباعة بطاقة جمركية لها واستخراج لوحات مرورية .
وأضافت الجمارك انه في حال كانت قوة الدراجة النارية ذات العجلتين أو الاربع عجلات أقل من 150cc فيلزم عرضها على الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ولاتتطلب طباعة جمركية ، ولا استخراج لوحات مرورية . .
وأكدت الجمارك أن الدراجات النارية ذات الثلاث عجلات يمنع استيرادها.