حقيقة وجود حد تسجيل إلزامي للمعاملات في ضريبة التصرفات العقارية (فيديو)

الرياض (صدى):
أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنه لا يوجد حد تسجيل إلزامي للمعاملات في ضريبة التصرفات العقارية.
وأشارت هيئة الزكاة والدخل في مقطع فيديو نشرته إلى أن ضريبة التصرفات العقارية تفرض بنسبة 5% على قيمة العقار.
ودعت الهيئة البائع إلى تسجيل بيانات المعاملة من خلال خدمة ضريبة التصرفات العقارية عبر موقع الهيئة الإلكتروني، ودفع الضريبة المستحقة بنسبة 5% من قيمة العقار.
وكانت هيئة الزكاة والدخل بدأت تطبيق ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% على التوريدات العقارية مع إعفاء كافة التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%.