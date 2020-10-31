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متحدث "الطيران المدني": جهزنا خطة تشغيلية متكاملة لاستقبال أولى دفعات المعتمرين

Time منذ ساعة
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متحدث "الطيران المدني": جهزنا خطة تشغيلية متكاملة لاستقبال أولى دفعات المعتمرين

الرياض (صدى):
أعلن المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني، " ابراهيم الروساء " عن استقبال أولى رحلات المعتمرين القادمين من الخارج في مطار الملك عبد العزيز الدولي لأداء مناسك العمرة، غدًا الأحد.

وقال خلال حديثه لقناة " السعودية "، أنه تم تجهيز خطة تشغيلية متكاملة لاستقبال أولى دفعات المعتمرين من الخارج بعد العودة من جائحة كورونا.

وأكد أن تم الانتهاء من الإجراءات المسهلة للمسافرين بالتنسيق مع الجهات الحكومية العاملة في المطار، لضمان سلامة المعتمرين، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

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أحدث التعليقات

علي
انتوا بزمن نونو واخوه وشلتهم والله يبتليهم ويمسحهم عن وجه الارض تدخل سياسه برياضه ولعب باموالنا وتدخلات ولعب من تحت لتحت ولكن عليكم بدعاء اخر الليل وربي عظيم شديد الانتقام
عادل عبدالحي حمزة
المستوردة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
والى العايله كلها تشخر كيف العمل فيهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يخارجنا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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