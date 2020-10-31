متحدث "الطيران المدني": جهزنا خطة تشغيلية متكاملة لاستقبال أولى دفعات المعتمرين

الرياض (صدى):
أعلن المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني، " ابراهيم الروساء " عن استقبال أولى رحلات المعتمرين القادمين من الخارج في مطار الملك عبد العزيز الدولي لأداء مناسك العمرة، غدًا الأحد.
وقال خلال حديثه لقناة " السعودية "، أنه تم تجهيز خطة تشغيلية متكاملة لاستقبال أولى دفعات المعتمرين من الخارج بعد العودة من جائحة كورونا.
وأكد أن تم الانتهاء من الإجراءات المسهلة للمسافرين بالتنسيق مع الجهات الحكومية العاملة في المطار، لضمان سلامة المعتمرين، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.