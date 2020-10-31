بالفيديو.. مسجد بالرس تحفة معمارية في الجمال والتصميم عمره 12عاما

عادل الحربي (صدى):
صخور من الجبال صنعت مسجد في مدينة الرس حولته لتحفة معمارية، حيث يبدو كالكهف وسط الأرض، عمد مؤسسه على تشيده بهذه الطريقة خشية الإهمال في صيانته ويخدم المناطق الصحراوية وعابري الطرق.
شُيد المسجد في محافظة الرس المشابه للغار قبل 12عام لتكون جميع خدماته ذاتيا بدءا من الإضاءة التي تعتمد علي الشمس وتكييف يعتمد علي التهوية الطبيعية بطريقة هندسية .
قال المهندس محمد الخليفة مصمم المسجد بالرس في القصيم ، المسجد ملائم للبيئة الصحراوية ، اعتمدت علي فكرة أن التكييف عن طريق المنارة التي تسحب الهواء داخل المسجد ويوجد قناة علي عمق متر ونص من التربة بها هواء بارد نسبيا بعدها ينزل تلقائيا عبر فتحات ويكيف المسجد تلقائيا.
كما أن الإنارة في المسجد عن طريق الزجاجات والمرايا المتعاكسة المتصادمة بعدها يضئ المسجد.
وعن طريقة صنعه، قال الخليفة أنه يتكون من صخور وحديد وخرسان، لكي يكون مناسبا للمناطق الصحراوية التي ليس حولها مساجد.