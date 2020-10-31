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وظائف شاغرة في غرفة الخرج

Time منذ 23 دقيقة
Views 1295
وظائف شاغرة في غرفة الخرج

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت غرفة الخرج عن توفر وظائف خدمات العملاء بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص.

وقالت إن الوظائف المتوفرة ستكون في مساحات عمل مشتركة لخدمة لرواد ورائدات الأعمال وتوفير بيئة محفزة للمشاريع، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

والمهام الوظيفية كالتال:

- جاهزية المساحة للمشتركين والزوار.

- استقبال العملاء الجدد والترحيب بهم.

- إدارة وتنظيم الحجوزات.

- إدارة الإشتراكات والعضويات.

- التأكد من المخزون للضيافة والقرطاسية.

- التواصل مع العملاء والتأكد من رضاهم.

وسيكون التقديم على العمل مُتاح من اليوم السبت بتاريخ 1442/03/14هـ الموافق 2020/10/31م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب.

وترسل السيرة الذاتيه عبر الايميل : [email protected]

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أحدث التعليقات

المطرفي
ليه المقيم مو انسان .. الله رزقه وتكرم افضل من مواطن ما يدفع ريال واحد .. انسان ماتنكر فضل السعوديه عليه
زاير
ما عندكم سالفه .
.M.
ممثل رائع ،يقال انه عانى من مرض الزهايمر الخرف
احمد
لو تطبق الضريبة على المستعمل بين الافراد تنزل سعر السيارات اقل من الحين شامل الضريبة.لان الحين ٢٠١٦ مستعمل نفس ٢٠٢٠ اصفار بدون ضريبة
.M.
تستاهل محد قالها تركب فوق السيارة وتعرض نفسها للخطر🤷‍♂️😅

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